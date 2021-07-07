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女星遇到他慘輸！　坎城評審主席桃紅LV裝強壓露bra超模風采

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▲▼ 坎城影展群星穿搭 。（圖／路透社）

▲身穿LV桃紅西裝的坎城影展評審團主席史派克李（中），率評審團成員走上紅毯。（圖／路透社）
 

記者陳雅韻／綜合報導

第74屆坎城影展登場，昨開幕紅毯上，超模、女星們無不精心打扮吸引目光，不料卻被64歲的評審團主席史派克李（Spike Lee）搶過風采，他以LV（Louis Vuitton，路易威登）桃紅色西裝，搭配桃紅色墨鏡與Nike球鞋，率韓星宋康昊、美國女星瑪姬吉倫荷等其他8位評審團成員走上紅毯，氣勢完全壓過群星。

▲▼ 坎城影展群星穿搭 。（圖／路透社）

▲超模貝拉哈蒂穿Jean Paul Gaultier 2002年設計的斗篷禮服亮相。（圖／路透社）

▲▼ 坎城影展群星穿搭 。（圖／路透社）

▲貝拉哈蒂搭配蕭邦的水滴型鑽石耳環。（圖／路透社）

勉強沾上話題的是到坎城影展搏曝光的美國超模貝拉哈蒂（Bella Hadid），因為她所穿的露bra黑白斗篷禮服，是Jean Paul Gaultier 2002年設計的古董衣，今日看來依然時尚有型，她搭配蕭邦（Chopard）水滴型鑽石耳環，隨著她的韻律搖晃，相當吸睛。

▲▼ 坎城影展群星穿搭 。（圖／路透社）

▲茱蒂佛斯特穿Givenchy禮服搭配蕭邦垂墜式水滴形鑽石耳環。（圖／路透社）

蕭邦是坎城影展的官方合作夥伴，不僅為影展打造金棕櫚獎座，也贊助不少女星紅毯行頭，獲頒本屆「榮譽金棕櫚」終身成就獎的美國女星茱蒂佛斯特（Jodie Foster），佩戴蕭邦垂墜式水滴型鑽石耳環呼應水晶點綴的Givenchy禮服，風格優雅；而以Dior黑紗蓬裙裝登場的潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain），則選擇蕭邦紅寶石鑽石項鍊，才不至於太單調。

▲▼ 坎城影展群星穿搭 。（圖／路透社）

▲以Dior黑紗蓬裙裝登場的潔西卡雀斯坦搭配蕭邦紅寶石鑽石項鍊。（圖／路透社）

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關鍵字：

坎城影展, 蕭邦, Chopard, 史派克李, 貝拉哈蒂, 茱蒂佛斯特, 潔西卡雀斯坦

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