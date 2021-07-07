巴黎高訂周／香奈兒婚禮超夢幻！「印象派畫作洋裝」新娘壓軸登場

▲香奈兒（CHANEL）2022秋冬高級訂製服系列來到巴黎時尚博物館舉辦 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

香奈兒（CHANEL）2022秋冬高級訂製服系列來到巴黎時尚博物館舉辦，仿佛印象派畫作成為現實，本季壓軸登場的白紗禮服，更由品牌大使女演員瑪格麗特庫利 （Margaret Qualley）親自演繹，她披著頭紗微笑，讓眾人見證香奈兒式的浪漫「婚禮」。

▲藝術總監維吉妮維婭本季靈感來自香奈兒女士身穿1880年代風格的黑白色洋裝 。（圖／品牌提供）

藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）以嘉柏麗香奈兒女士身穿1880年代風格黑白色洋裝的肖像照為靈感，並結合莫莉索、羅蘭珊以及馬奈等藝術家畫作，在本季打造出宛如印象派畫風的洋裝，擁有黑色蝴蝶結的白色綢緞長洋裝便是最佳詮釋，將蝴蝶結裝飾於腰間，伴隨流蘇細節更為靈動，像畫作中走出一般夢幻。

▲斜紋軟呢外套繡上亮片像是油畫 。（圖／品牌提供）

除了永不過時的黑白洋裝，維吉妮維婭渴望在灰色調中看到色彩，於是在經典的斜紋軟呢外套中繡上了亮片，從遠處看來像是油畫上生動的筆觸，以粉紫和粉紅圖案亮片刺繡妝點。

更出現了些許繽紛色系的雛菊，宛如剛剛綻放開來，搭配五彩條紋斜紋軟呢低腰裙，依舊是經典組合；淺粉紅與黃色綢紗小絨毛球點綴於黑色法式軟呢長外套，彷彿飛濺的色彩顏料般，豐富了整體色系，可愛至極。

▲品牌大使女演員瑪格麗特庫利壓軸登場。（圖／品牌提供）

第37套禮服壓軸登場，驚喜請到品牌大使女演員瑪格麗特庫利親自演繹，她手拿捧花，披著唯美頭紗走來，簡潔俐落的白色禮服勾勒身型，彰顯了香奈兒柔中帶剛的本質，最後不忘丟出捧花，讓大秀成為最浪漫婚禮。

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