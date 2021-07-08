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精品包用酒精消毒小心壞掉！快來學4招正確、實用的「清潔技巧」

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疫情期間只要一出門，回到家就要把隨身物品消毒一次，那麼大家都是如何幫心愛的精品包消毒呢？其實不同材質是有不同對策的，以下帶來4招超實用「精品包清潔技巧」通通學起來就不怕傷荷包、破壞皮革啦～

Q：到底能不能用酒精消毒包包呢？
A：酒精具溶解性，多數皮革較不建議。

酒精本身具有溶解性，因此並不適合噴在真皮皮革上，最近就有不少網友在網上分享「酒精消毒慘況」，精品包在經過酒精消毒後，留下了白白的脫色痕跡，真的是會讓人捶心肝啊～除了花大錢送給專家補救之外，如果酒精噴灑面積只有一點點，建議也能拿出凡士林或是乳霜塗抹，能做到有效的急救喔！

▲精品包清潔。（圖／美人圈）

▲精品包用酒精消毒出現脫色痕跡，可用凡士林或乳霜塗抹補救。（圖／小紅書@小圓子、@大葡萄袁）

▲精品包清潔。（圖／美人圈）

▲酒精本身具有溶解性，因此並不適合噴在真皮皮革上。（圖／lifestyleasia.com、IG@chanelinternational）

精品消毒清潔Tips 01：紫外線殺菌器，溫和消毒不傷皮革
>>適用皮革：所有種類

既然不能使用酒精消毒，那麼最實際的消毒方式就是「紫外線殺菌器」！現在市面上有很多種類型，包含手持、直立式、隨身型殺菌器，只要透過紫外線照射包包，就能達到安心消毒又不破壞包包本體成效了。

▲精品包清潔。（圖／美人圈）

▲紫外線殺菌器，溫和消毒不傷皮革。（圖／Momo官網）

>>紫外線殺菌器推薦

手持紫外線消毒棒。

Philips 飛利浦 桌上型UV-C感應語音殺菌燈。

便攜UVC快速10秒殺菌棒。

精品消毒清潔Tips 02：棉布擦拭，自然晾乾
>>適用皮革：小牛皮、麂皮、人造皮革、帆布袋

如果出門在外不小心讓包包淋到雨，也可以拿出一條乾棉布，以點壓方式擦乾，避免破壞纖維表層，再將包包放置通風處自然晾乾，千萬別貪快用吹風機吹，因為高溫很容易破壞皮革、造成表皮斷裂。

▲精品包清潔。（圖／美人圈）

▲包包淋到雨可以用乾棉布以點壓方式擦乾。（圖／Longchamp、小紅書@晴天o）

精品消毒清潔Tips 03：使用皮革專用清潔液

另外除了日常的紫外線消毒之外，包包如果失去光澤了，也可以選擇該皮革的專用清潔液，用乾棉布輕輕擦拭，即可找回光澤感，甚至是染色問題也都能解決哦～

▲精品包清潔。（圖／美人圈）

▲包包失去光澤可以用皮革專用清潔液。（圖／coach、小紅書@KW韓國小媳婦）

精品消毒清潔Tips 04：酒精濕紙巾擦拭
>>適用皮革：帆布袋、人造皮革

包包材質如果是最好照顧的帆布、人造皮革，那麼恭喜你！不需要燒腦啦～只要使用35％酒精棉片或濕紙巾擦拭，做簡單的清潔消毒即可囉！

▲精品包清潔。（圖／美人圈）

▲一般材質用酒精棉片或濕紙巾擦拭即可。（圖／小紅書@肉丁吃不胖、松果購物官網）

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

防疫, 精品包, 消毒, 清潔, 保養

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