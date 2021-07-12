夏日容易乾枯掉髮？洗之前「多一步」解決問題　髮根蓬鬆又豐盈

夏日悶熱，不止肌膚容易出問題、頭皮也是，頭皮出油、掉髮甚至是頭皮味，明星常常漂染、燙，髮質依舊沒損傷的關鍵就在於做好基本的洗護！今天帶來韓國髮型師親授正確洗護步驟，洗髮前、吹髮溫度都是重點，居家防疫期間一起養好髮質！

頭髮洗護步驟：洗髮前將頭髮梳順

洗髮前很重要的是先將頭髮梳順，建議可以用寬齒梳、或是有按摩頭皮效果的梳子將頭髮梳順，梳頭髮也不是隨便梳，先從容易打結的髮尾梳起，用手抓著頭髮中間、慢慢將髮尾梳順，之後再慢慢從頭皮往下梳順，可以避免在洗髮時過度掉髮的問題。

乾枯髮、打結髮尾洗髮前這樣做！

很多乾枯髮髮尾一遇到水、就會整個打結，洗頭時更難以梳開，導致大把大把的掉髮，如果是乾枯髮尾的話，洗髮前除了將頭髮梳開，也可以先在髮尾上潤髮、或是護髮品，稍微沖掉後、或是直接洗頭，可以避免髮尾打結。

頭髮洗護步驟：洗髮先起泡、再上頭髮

洗髮精不要直接塗在頭髮上，可以先擠在手上、加點水起泡後再上頭髮，也注意不要將泡沫集中在一個部位，整頭要平均抹上洗髮泡泡，洗髮時用指腹按摩頭皮，再順到帶過髮尾清潔即可，不要過度搓揉。

頭髮洗護步驟：護髮只使用在耳下部位

沖洗完洗髮精後接著就是上護髮品，可以依照髮質需求選擇護髮，像是針對乾枯髮、染燙後受損髮等，但是注意護髮品只能使用在耳下部位，不要帶到頭皮，避免造成頭皮毛囊負擔，再抹上護髮品前可以先將頭髮擠乾到不滴水的狀態，抹上護髮後再用輕輕「捏」的方式加強吸收、不要搓揉。

加強頭皮護理

很多人只注重頭髮的護髮，但是忽略頭皮保養，其實頭皮出油、頭皮痘痘都會影響頭髮，也容易有頭皮味，根本解決就是頭皮護理，可以用頭皮淨化、或是深層清潔的頭皮專用護理產品，一到兩週一次就很夠了，頭皮健康才會養出好髮質。

頭髮洗護步驟：吹髮前，先在髮尾擦上免沖洗護髮

洗完頭髮後，千萬不要用毛巾大力搓揉，髮型師建議以毛巾輕輕包住、用捏的方式將濕髮吸乾即可，在吹頭髮之前看以在髮尾擦上護髮精華、或是抗熱產品，因為濕髮時頭髮容易有局部打結，所以先用手將髮尾順過再吹乾、不要直接用梳子硬梳避免落髮。

吹髮溫度是關鍵！

吹頭髮時溫度也是關鍵，頭皮建議以溫風或冷風吹，一定要將手指深入、將髮根撥鬆吹乾，髮尾則以冷風慢慢吹乾、或是吹到七八分乾就好，頭髮較毛躁的髮質，也可以在吹到七八分乾後在髮尾再抹上一點護髮精華，頭髮會更有光澤。

最後髮型師提醒，洗完的頭髮比較脆弱，不建議馬上用電棒或離子夾、平板夾吹整，要吹整的話，也建議一定要將頭髮完全吹乾，比面造成二度傷害！

文／美人圈

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