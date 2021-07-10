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夏天就要吃「檸檬甜點」！乳酪塔怕酸也會愛　氣泡水最消暑

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自Facebook@lemonhanavv

夏天到了，正好是盛產檸檬的季節，這裡就幫你精選9款酸甜系「檸檬甜點、飲品」，吃的時候能一邊補充豐富維他命C，一邊享受前所未有的舌尖清爽感，用清爽、美味的食物，一起清涼的度過悶熱夏天。

1.檸檬大叔 Sunny Green大叔磨砂瓶2+1套裝組

檸檬大叔把檸檬連皮帶籽取汁，無濃縮還原、不加酸、不加水，將原汁原味製成「檸檬磚」。只要撕開倒入磨砂瓶裡，依個人喜好加入適量飲用水、氣泡水，就能自己打造一杯爽口的健康飲品。

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

2.格外農品 檸檬氣泡麥汁

只喝檸檬汁太無趣，可以看看這款檸檬氣泡麥汁，嚴選屏東檸檬為材料，將檸檬精油的微苦味與啤酒花完美融合，打開時能聞到陣陣果香，入口後則感受到氣泡帶來的刺激感，喝下去清涼暢快，而且裡面沒有任何酒精成分，大人、小孩都能享用。

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

3.一茶軒甜點 檸檬乳酪塔4入組

炎炎夏日，就用雙層檸檬口感為夏季解膩吧！一茶軒甜點以溫和、酸甜的檸檬乳酪當作中層餡料，上層擠了酸度較明亮的檸檬奶餡，再搭配添加杏仁粉的酥脆塔皮，具豐富層次的濃郁口感，讓人吃了就停不下來。

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

4.貳房苑 棉花糖檸檬塔

貳房苑的檸檬塔上面鋪滿柔軟的棉花糖，酸酸的檸檬奶油餡加上甜甜的棉花糖，結合出滑順口感，讓怕酸的人也會愛上。最上層的棉花糖讓甜點外觀討喜可愛，一口咬下瞬間感受到幸福。

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

5.黑手甜點 6吋香草檸檬塔

人氣糕點品牌黑手甜點，給你最對味的夏日甜點！綿密滑順檸檬餡料，搭上酥脆餅皮，每一口都能品嚐到極致用心，不論搭配咖啡、茶飲都絕配，作為下午茶再適合不過。

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

6.椿月 經典檸檬糖霜磅蛋糕

樁月的檸檬糖霜磅蛋糕很特別，為傳統帶來新穎滋味，除了在蛋糕中加入大量檸檬皮、淋上酸甜可口的檸檬糖霜外，更刷上經典夏翠絲綠寶石香甜酒，並以糖漬柚子丁點綴，重新詮釋出經典美味。

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

7.NORM 布列塔尼蛋糕 3入

這款蛋糕將布列塔尼酥脆入口即化的口感，搭上濕潤的檸檬蛋糕，並在中間填入自製牛奶醬增添香氣，以檸檬糖霜做妝點，營造口感上的對比，帶來平實而溫馨的美味層次。

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

8.和日手作大福 25%經典檸檬乳酪大福

日式大福也有推出清爽的檸檬口味，外層的Q彈表皮以老糯米製成，內餡包入清爽解膩的檸檬乳酪，吃起來酸酸甜甜、層次分明，不知不覺就嗑掉一顆。

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

9.花鳥川 水果千層蛋糕

花鳥川是台中的人氣伴手禮，用酸酸的檸檬結合北海道十勝生乳酪，打造出融合奶香與果香的絕妙滋味，表層再鋪上當季水果，讓原本給人甜膩印象的千層蛋糕變得清爽可口，炎炎夏日吃下去瞬間消暑。

▲檸檬甜點、飲品。（圖／pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 檸檬, 甜點, 飲品, 夏日, 消暑

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