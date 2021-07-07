fb ig video ETtoday search mobile

Jennie「腰細得一掐就沒了」　撞衫Rosé靠綁帶褲勒出性感馬甲線

>

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie與Rosé近日被捕捉現身美國洛杉磯街頭，兩人正在準備音樂製作，而先前曾合作過的性感女星Dua Lipa（杜娃黎波）便在IG曝光了與Jennie的合照，圖中Jennie穿著超短版Crop top，同款服裝Rosé先前也穿過，只不過Jennie搭配的綁帶褲裝，更凸顯了令人驚嘆的螞蟻腰與馬甲線，粉絲全看傻：「腰命了啊」、「腰細得一掐就沒了。」

▲Jennie、Rose撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie與Rosé曝光工作室畫面。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）

BLACKPINK成員們的動向總是備受關注，近期有消息指出Lisa將推出Solo作品，Jisoo則是正在拍攝電視劇《雪滴花》，Jennie與Rosé則是悄悄飛往美國，日前被拍到現身洛杉磯街頭，經紀公司才回應證實兩人正是為錄製新作品遠赴美國，將會有什麼新動作讓粉絲們超期待。

▲jennie、rose撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Dua Lipa貼出與Jennie合照。（圖／翻攝自IG@dualipa）

除了工作以外，兩人也一道拜訪好友們，Rosé替設計師好友Anthony Vaccarello的新生兒送上精心挑選的嬰兒服禮物，Jennie則是低調出現在性感巨星Dua Lipa的IG貼文中，只見Jennie到了異國後也化身為歐美風辣妹，身穿Rokh的針織Crop top與外套套裝，搭配來自I.AM.GIA褲頭綁帶設計的黑色長褲，讓Jennie的火辣腰線一覽無遺，一圈圈纏繞的綁帶下一點贅肉都沒有擠出，還能看見緊實的馬甲線，粉絲們只有震驚的份：「OMG Jennie太辣了，暈了」、「腰細得一掐就沒了」、「太腰命」、「這腰都要瘦沒了」、「這褲子竟然可以繞這麼多圈。」

▲Jennie、Rose撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲同款服裝Rosé早先也曾穿過。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

不愧同團姐妹的默契，其實Rosé也曾穿同款套裝，只不過Rosé下身搭配的是同系列的高腰短裙，只露出短短一截腰腹，將同樣纖細的螞蟻腰給遮住大半了，不過Rosé的一雙逆天美腿依然使人驚艷。

►徐玄振狀態絕佳粉絲狂讚：太瘦太美　側拍生圖驚現「九頭身」比例

►宋智孝新劇「魔女」造型一連串曝光！紅髮、華服、煙燻妝美到逆天

關鍵字：

Jennie, Rose, Rosé, Dua Lipa, Blackpink, 馬甲線

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

「絕不主動聯絡」的佛系星座Top 3 ！　水瓶傲嬌、冠軍跌破眼鏡

「絕不主動聯絡」的佛系星座Top 3 ！　水瓶傲嬌、冠軍跌破眼鏡

日本UNIQLO「首間全球旗艦店」驚傳熄燈歇業！難敵疫情受災戶再加一

日本UNIQLO「首間全球旗艦店」驚傳熄燈歇業！難敵疫情受災戶再加一

不想努力了！買不起房、零社交　「躺平族」13點特徵你中了幾項？

不想努力了！買不起房、零社交　「躺平族」13點特徵你中了幾項？

2021上半年韓國演藝圈10大事件！玄彬與孫藝珍認愛、APRIL隊內霸凌 歐陽娜娜撞衫「人間芭比」Lisa！緊身裙掀驚人差距　網：輸慘了 台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈　特賣商品3折起 IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元帶回家 楊冪撞髪Lisa差點認不出！「豹紋透視裝」被爸吐槽：馬甲線要加油 「前任就像一所學校，你總要畢業的」　8則療癒金句讓你免於重蹈覆轍 女星遇到他慘輸！　坎城評審主席桃紅LV裝強壓露bra超模風采

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面