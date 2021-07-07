Jennie「腰細得一掐就沒了」　撞衫Rosé靠綁帶褲勒出性感馬甲線

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie與Rosé近日被捕捉現身美國洛杉磯街頭，兩人正在準備音樂製作，而先前曾合作過的性感女星Dua Lipa（杜娃黎波）便在IG曝光了與Jennie的合照，圖中Jennie穿著超短版Crop top，同款服裝Rosé先前也穿過，只不過Jennie搭配的綁帶褲裝，更凸顯了令人驚嘆的螞蟻腰與馬甲線，粉絲全看傻：「腰命了啊」、「腰細得一掐就沒了。」

▲Jennie與Rosé曝光工作室畫面。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）



BLACKPINK成員們的動向總是備受關注，近期有消息指出Lisa將推出Solo作品，Jisoo則是正在拍攝電視劇《雪滴花》，Jennie與Rosé則是悄悄飛往美國，日前被拍到現身洛杉磯街頭，經紀公司才回應證實兩人正是為錄製新作品遠赴美國，將會有什麼新動作讓粉絲們超期待。

▲Dua Lipa貼出與Jennie合照。（圖／翻攝自IG@dualipa）



除了工作以外，兩人也一道拜訪好友們，Rosé替設計師好友Anthony Vaccarello的新生兒送上精心挑選的嬰兒服禮物，Jennie則是低調出現在性感巨星Dua Lipa的IG貼文中，只見Jennie到了異國後也化身為歐美風辣妹，身穿Rokh的針織Crop top與外套套裝，搭配來自I.AM.GIA褲頭綁帶設計的黑色長褲，讓Jennie的火辣腰線一覽無遺，一圈圈纏繞的綁帶下一點贅肉都沒有擠出，還能看見緊實的馬甲線，粉絲們只有震驚的份：「OMG Jennie太辣了，暈了」、「腰細得一掐就沒了」、「太腰命」、「這腰都要瘦沒了」、「這褲子竟然可以繞這麼多圈。」

▲同款服裝Rosé早先也曾穿過。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）



不愧同團姐妹的默契，其實Rosé也曾穿同款套裝，只不過Rosé下身搭配的是同系列的高腰短裙，只露出短短一截腰腹，將同樣纖細的螞蟻腰給遮住大半了，不過Rosé的一雙逆天美腿依然使人驚艷。

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