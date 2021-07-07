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Chaumet螺旋冠冕髮上舞動　優美曲線源自拿破崙紀念柱的雕飾

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▲▼ Chaumet,Chopard 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Chaumet最新Torsade de Chaumet 18K白金冠冕，鑲嵌玫瑰式切割及明亮式切割鑽石。（圖／Chaumet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet旗艦店坐落於「巴黎珠寶盒」芳登廣場12號，門外的拿破崙紀念柱上的螺旋紋雕飾，成為最新力作Torsade de Chaumet頂級珠寶系列靈感來源，第一眼立刻被鑽石冠冕吸引，因為鑽石交織而成的螺旋線條好似抵抗地心引力在髮上舞動著，展現懸浮、輕盈的視覺效果，一系列充滿動感的作品於巴黎首曝光，下一站將於8月來台展出。

▲▼ Chaumet,Chopard 。（圖／公關照）

▲Chaumet充滿律動感的Torsade de Chaumet 18K白金鑽石項鍊。

▲▼ Chaumet,Chopard 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Torsade de Chaumet 18K白金藍寶石鑽石手鐲，以及藍寶石鑽石戒指。

 Torsade de Chaumet 頂級珠寶系列迴旋的線條不僅出現在冠冕，耳環、戒指與項鍊也採相同概念，特別是垂墜兩顆主石的項鍊會隨著身體律動而輕搖擺動，或是在螺旋紋中央的主石猶如凌空而出，綻放璀璨光芒。Chaumet推出白鑽款式外，還加入同屬寶石「四大天王」的紅寶石、藍寶石與祖母綠，更具變化性，也成功聚焦。

▲▼ Chaumet,Chopard 。（圖／公關照）

▲德國女星黛安克魯格佩戴Chaumet鑲嵌12顆莫三比克紅寶石的Torsade de Chaumet 18K白金長項鍊。

蕭邦也於巴黎高級訂製服周期間，發表「天堂」主題的Red Carpet系列，最受矚目是一款9000顆珍貴寶石、耗費近1200小時打造的犬群項鍊，擬真手法詮釋查理士王小獵犬、紐芬蘭犬、阿富汗獵犬、威瑪犬、吉娃娃等，各個姿態生動，分別踏在27顆彩色圓形珍珠上，吸睛度百分百。

▲▼ Chaumet,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Red Carpet系列推出鑲嵌9000顆寶石、耗費近1200小時製作的犬群項鍊。（圖／蕭邦提供）

►伯爵珠寶上秀極光　Chaumet請LVMH集團少奶奶穿深V助陣

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關鍵字：

Chaumet, Chopard, 蕭邦

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