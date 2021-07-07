《全明星》曹佑寧、林敬倫踩ASICS復工　親吐總決賽心聲

▲曹佑寧 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／綜合報導

運動品牌ASICS推出全新CELEBRATION OF SPORT系列，請到林敬倫與曹佑寧現身演繹，選擇最適合自己運動需求的鞋款，曹佑寧穿上在《全明星運動會》中陪伴他4個月的戰靴V-SWIFT FF 2輕量排球鞋款，對此相當有感情。而隨著疫情趨緩，節目有望在解禁後開工錄影，面對未來的總決賽，兩人皆表示：「心態很重要」。

▲林敬倫選擇GEL-KAYANO 28 。（圖／品牌提供）

林敬倫與曹佑寧在《全明星運動會》中表現亮眼，此次為ASICS站台全新CELEBRATION OF SPORT系列鞋款，林敬倫分享自己屬於低足弓腳型，因此選擇GEL-KAYANO 28，以強支撐性應對運動需求，繽紛色系與流線造型十分耐看。曹佑寧也秀出在節目中陪伴他4個月的戰靴V-SWIFT FF 2輕量排球鞋，主打其輕量化讓運動員在行進間能更貼近地面，並且快速移動。

兩人更在現場發起高手托球準度挑戰，林敬倫在排球項目中以28對16顆獲勝，而比拚「最速繩梯王」時，則由曹佑寧以些微差距險勝，可見兩人運動實力精湛。而先前因疫情升溫，《全明星運動會》賽事中斷，面對疫情趨緩節目有望在解禁後復工錄製，對此曹佑寧平靜表示：「最怕就是鬆懈掉，接下來要怎麼面對總決賽，心態的導正還蠻重要的。」林敬倫也認為調整好自己的心態就好。

▲曹佑寧在節目中穿著的戰靴V-SWIFT FF 2輕量排球鞋 。（圖／品牌提供）

【同場加映更多運動鞋款】

PUMA x HARIBO 夏日聯名系列

▲全新 PUMA x HARIBO 夏日聯名系列 。（圖／品牌提供）

全新 PUMA x HARIBO 夏日聯名系列終於登場，以經典 SUEDE 鞋款翻玩，在麂皮鞋面佈滿小熊圖樣，半透明鞋底同樣搭配上滿版 QQ 小熊，另一款則採用金黃全麂皮鞋面搭配白色招牌鞋側彎刀設計，厚底側邊印上 HARIBO 標語「The Happy World of HARIBO」，榮登夏季必備萌鞋之一。

Nike推出Rawdacious系列

▲Nike推出Rawdacious系列 。（圖／品牌提供）

Nike推出Rawdacious系列迎接夏季體育盛事，以白色為主色調，融合強烈的粉紅色調與運動感的橙紅色調，Nike Air Zoom Maxfly競速鞋款中，可見式的Zoom Air氣墊以螢光綠色高調呈現，並輔以橘色的細節點綴與凸顯。

adidas打造全新Tokyo Pack系列

▲adidas打造全新Tokyo Pack系列 。（圖／品牌提供）

adidas最新革命性跑鞋adidas 4DFWD、旗艦跑鞋Ultraboost 21同時披上Tokyo Pack限定配色，全白鞋身搭配鞋側黑色三線標誌，簡單俐落且百搭，鞋後側一抹太陽紅點綴。同時給予跑者極佳的緩震效果，性能與外觀兼具。