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《鬼滅之刃》第二季要播了！UNIQLO、GU聯名盛大回歸　超Ｑ居家服必搶

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記者王則絲／台北報導

在全球引起轟動的日本動漫《鬼滅之刃》，這幾個月看似退燒了一些，不過日前就有消息指出，《鬼滅之刃》第二季《遊郭篇》將在下半年10月份左右播出，想必又將掀起浪潮。UNIQLO、GU為迎接第二季，再度於暑假推出全新《鬼滅之刃》聯名系列，並將於7月23日正式販售，這次除了有多款超帥T恤，還有在家防疫必備的居家服系列！

▲UNIQLO、GU鬼滅之刃聯名系列。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO全新《鬼滅之刃》聯名系列將於7月23日開賣。（圖／品牌提供，以下同）

去年UNIQLO與GU就已推出過兩彈《鬼滅之刃》聯名系列，獲得民眾大大捧場，為了慶祝第二季即將播出，兩品牌雙雙宣佈《鬼滅之刃》聯名系列將盛大回歸。UNIQLO這次推出最新《鬼滅之刃》聯名UT系列，共帶來6款男裝、4款女裝、6款童裝T恤，以及童裝短褲和束口袋。

▲UNIQLO、GU鬼滅之刃聯名系列。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO、GU鬼滅之刃聯名系列。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO《鬼滅之刃》聯名UT系列。

▲UNIQLO、GU鬼滅之刃聯名系列。（圖／品牌提供）

▲袖口小細節。

本次UT款式包括了炭治郎的帥氣的背影、九柱合體的畫面、炎柱大哥和善逸⋯⋯較特別的是女裝系列中的粉嫩漸層設計，仔細一看還會發現，這回聯名UT於袖口還繡上了角色的標誌，滿滿的小細節超可愛。

▲UNIQLO、GU鬼滅之刃聯名系列。（圖／品牌提供）

▲GU全新《鬼滅之刃》聯名也將於7月23日同步上架。

而GU這次的《鬼滅之刃》聯名系列也很有看頭，共帶來男、女、童裝以及配件小物，除了有主要角色們的印花T恤之外，本次必敗的單品絕對是超可愛的居家服組！女裝有分為短袖緞面的居家服組，有禰豆子的可愛粉色花紋款，還有葫蘆造型的清新薄荷綠款式，另外，無袖上衣＋短褲＋長袖外套的睡衣套組也超卡哇伊，家中開冷氣時披件小外套剛剛好。

▲UNIQLO、GU鬼滅之刃聯名系列。（圖／品牌提供）

▲GU《鬼滅之刃》聯名系列男裝落肩設計T恤。

▲UNIQLO、GU鬼滅之刃聯名系列。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO、GU鬼滅之刃聯名系列。（圖／品牌提供）

▲GU《鬼滅之刃》女裝居家服組系列。

▲UNIQLO、GU鬼滅之刃聯名系列。（圖／品牌提供）

▲GU《鬼滅之刃》男裝居家服組，有善逸的麻雀「啾太郎」款，以及九柱的花紋款。

►日本UNIQLO「首間全球旗艦店」驚傳熄燈歇業！難敵疫情受災戶再加一

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關鍵字：

UNIQLO, GU, 鬼滅之刃, 鬼滅之刃第二季, 聯名, 居家服, 睡衣

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