「鬼滅之刃橡皮擦」根本精緻小公仔！炎柱、粉紅禰豆子捨不得用

編輯／Emily 圖／翻攝自aniplex.co.jp、prtimes.jp、cospa.co.jp

日本Aniplex公司常販售動漫《鬼滅之刃》的周邊商品，這次鎖定學生族群，推出一系列多達56款的「角色橡皮擦」，讓炭治郎、禰豆子等七個主要角色，擺出作戰的表情、姿勢，來幫你消滅文字，精緻外型乍看會以為是一隻小公仔，根本捨不得拿來擦。

「鬼滅之刃角色橡皮擦」把動漫角色神還原，做成高度約4.5公分的迷你人型，一共推出炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、煉獄杏壽郎、胡蝶忍和富岡義勇七個角色。鬼殺隊成員們都擺出戰鬥的表情、姿勢，準備幫你消滅文字，仔細看會發現不管是臉上的皺紋、青筋，頭髮髮絲到身上衣服的花紋、配件⋯⋯全都完美重現，精緻程度直逼公仔。

而且這系列七個角色都各推出八種顏色，所以總共有56款可以蒐集，分別有紅、黃、藍、綠、深藍、紫、粉紅，以及會在黑暗中發亮的「夜光版本」。雖然橡皮擦做成角色模樣實用度堪慮，根本不忍心看到角色們的身體部位一點一點消失，但可愛造型還是讓人想收藏。

另外，日本品牌COSPA則推出《鬼滅之刃》的「橫須賀外套」，這一波共推出炭治郎、胡蝶忍和富岡義勇三種款式，背後有大面積的角色刺繡圖案，華麗又精細，正面也有融入角色元素的裝飾，像是炭治郎的耳環花樣、蝴蝶圖案等等，炭治郎款是黑色，胡蝶忍款和富岡義勇款分別是紫色和藍色。

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