fb ig video ETtoday search mobile

「鬼滅之刃橡皮擦」根本精緻小公仔！炎柱、粉紅禰豆子捨不得用

>

編輯／Emily　圖／翻攝自aniplex.co.jp、prtimes.jp、cospa.co.jp

日本Aniplex公司常販售動漫《鬼滅之刃》的周邊商品，這次鎖定學生族群，推出一系列多達56款的「角色橡皮擦」，讓炭治郎、禰豆子等七個主要角色，擺出作戰的表情、姿勢，來幫你消滅文字，精緻外型乍看會以為是一隻小公仔，根本捨不得拿來擦。

▲鬼滅之刃橡皮擦。（圖／翻攝自aniplex.co.jp）

「鬼滅之刃角色橡皮擦」把動漫角色神還原，做成高度約4.5公分的迷你人型，一共推出炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、煉獄杏壽郎、胡蝶忍和富岡義勇七個角色。鬼殺隊成員們都擺出戰鬥的表情、姿勢，準備幫你消滅文字，仔細看會發現不管是臉上的皺紋、青筋，頭髮髮絲到身上衣服的花紋、配件⋯⋯全都完美重現，精緻程度直逼公仔。

▲鬼滅之刃橡皮擦。（圖／翻攝自aniplex.co.jp）

▲鬼滅之刃橡皮擦。（圖／翻攝自aniplex.co.jp）

▲鬼滅之刃橡皮擦。（圖／翻攝自aniplex.co.jp）

▲鬼滅之刃橡皮擦。（圖／翻攝自aniplex.co.jp）

而且這系列七個角色都各推出八種顏色，所以總共有56款可以蒐集，分別有紅、黃、藍、綠、深藍、紫、粉紅，以及會在黑暗中發亮的「夜光版本」。雖然橡皮擦做成角色模樣實用度堪慮，根本不忍心看到角色們的身體部位一點一點消失，但可愛造型還是讓人想收藏。

▲鬼滅之刃橡皮擦。（圖／翻攝自aniplex.co.jp）

另外，日本品牌COSPA則推出《鬼滅之刃》的「橫須賀外套」，這一波共推出炭治郎、胡蝶忍和富岡義勇三種款式，背後有大面積的角色刺繡圖案，華麗又精細，正面也有融入角色元素的裝飾，像是炭治郎的耳環花樣、蝴蝶圖案等等，炭治郎款是黑色，胡蝶忍款和富岡義勇款分別是紫色和藍色。

▲鬼滅之刃橡皮擦。（圖／翻攝自aniplex.co.jp）

▲鬼滅之刃橡皮擦。（圖／翻攝自aniplex.co.jp）

▲鬼滅之刃橡皮擦。（圖／翻攝自aniplex.co.jp）

►9月開玩！日本環球《鬼滅之刃》遊樂設施帶你體驗「水之呼吸」

►「皮卡丘軟糖」回歸！多了游泳圈、愛心新造型　夏日包裝萌度升級

關鍵字：

鬼滅之刃, 橡皮擦, 文具, 炭治郎, 禰豆子

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

人緣好卻「缺人追」的4星座女！水瓶過於被動、隨和天秤竟也上榜

人緣好卻「缺人追」的4星座女！水瓶過於被動、隨和天秤竟也上榜

確定沒血緣關係？10對「撞臉」陸劇明星　吳謹言與她根本雙胞胎

確定沒血緣關係？10對「撞臉」陸劇明星　吳謹言與她根本雙胞胎

不想努力了！買不起房、零社交　「躺平族」13點特徵你中了幾項？

不想努力了！買不起房、零社交　「躺平族」13點特徵你中了幾項？

女孩們生理期「4類食物」別吃！吃錯讓你經痛又水腫 夏天就要吃「檸檬甜點」！乳酪塔怕酸也會愛　氣泡水最消暑 道姑OUT！夏季小清新「花苞丸子頭」超簡單3步驟就能學會 《鬼滅之刃》第二季要播了！UNIQLO、GU聯名盛大回歸　超Ｑ居家服必搶 網友票選「小白鞋」TOP10！AF1、NB 327都上榜　第一名降價好入手 就是愛熬夜！夜貓子最多的3大星座　Top 1日夜顛倒是常態 騙人好難！說謊超容易被發現的3大星座　Top 1網公認：直腸子個性

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面