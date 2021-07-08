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少吃多動卻沒瘦？營養師曝「睡眠不足」要小心：肥胖率增加55%

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▲▼ 「睡眠不足」肥胖率增加55%。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師指出睡眠不足也會導致發胖、減肥無效。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

不分男女老少人人都在減肥，有人是為了維持身材，有人是為了健康，但你是不是也有這種經驗，明明都有做飲食控制，也很認真運動，但不知為何就是瘦不下來？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出，減肥時除了運動和飲食外，睡眠也很重要，尤其若睡眠不足會對食慾及基礎代謝等2大關鍵造成影響，很容易造成肥胖，快來看看你是不是也中招了？

▲▼ 「睡眠不足」肥胖率增加55%。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲睡眠不足會使食慾旺盛，不知不覺增加熱量攝取。

1.影響荷爾蒙

人體脂肪細胞會分泌瘦素，生成飽足感，幫助抑制食慾，而腎上腺皮質則會分泌壓力荷爾蒙皮質醇，皮質醇會增加食慾。有研究發現，當睡眠不足時，會減少瘦素分泌，增加皮質醇分泌，進而造成食慾增加，且對甜食渴望也會上升，可能使得吃下更多熱量，研究顯示睡眠不足者，會增加22%的熱量攝取。

2.基礎代謝率下降

睡眠不足會造成基礎代謝率下降，也可能使得肌肉流失，進而造成增脂減肌肉的現象，所以體重也許暫時下降，但其實都是減到肌肉了。也有研究發現，睡眠不足會使兒童肥胖的可能性增加89%，成人則增加55%。

▲▼ 「睡眠不足」肥胖率增加55%。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲吃些櫻桃、雞肉、堅果等助眠食物，可幫助改善睡眠狀況。

蕭瑋霖提醒，睡眠在體重控制上也是很重要的關鍵因素之一，除了注意運動以及飲食外，一定要調整好作息，盡量不要熬夜。若是平時睡眠不好的人，蕭瑋霖也曾分享過8種「助眠食物」，包含牛奶、洋甘菊茶、雞肉、香蕉、櫻桃、奇異果、魚肉及堅果類，適當補充營養並搭配健康的生活習慣，就能幫助改善睡眠狀況，睡得更好更長，也能避免因睡眠不足而發胖、減肥無效。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 無效, 睡眠, 睡眠不足, 基礎代謝, 食慾, 營養師

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