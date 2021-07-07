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直播／BTS齊聚現身LV首爾秀！7／7晚上6點絕對要鎖定

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▲LV在首爾發表2021秋冬男裝系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

ARMY們快來！LOUIS VUITTON（路易威登）將在台灣時間7月7日晚上6點，發表由BTS防彈少年團出馬，呈現的2021秋冬男裝系列，一定要設鬧鐘點回來看直播。

▲BTS LV。（圖／品牌提供）

▲LV品牌大使BTS，穿上最新的2021春夏男裝拍照。（圖／品牌提供）

LV男裝設計師Virgil Abloh從2020年開始了「旅程The Voyage」企劃，將品牌DNA中的旅行精神，以新的方式發揮，讓時裝秀可以巡迴，在世界上的任何一個地方進行，例如去年舉行的2021春夏男裝秀，先在上海首發，接著移師東京，兩場秀大方向相同，但有多套服裝、細節不一樣，讓人看得大呼過癮。

▲BTS LV。（圖／品牌提供）

▲在BTS在預告照片中出現的胡蘿蔔小包超級可愛，44,600元。

▲BTS LV。（圖／品牌提供）
▲外帶咖啡杯造型的包包相當有趣74,000元、筆形項鍊30,600元。

今晚6點的直播中，將看到BTS穿上先前已經發表的2021秋冬系列，但還有彩蛋，將是34套全新設計，影片由韓國導演全高雲執導將透過多元的視角探索首爾，也透過時尚與服裝，讓全世界都能對話交流。今晚（7/7）6點，記得鎖定直播看BTS與LV的精彩故事。

▲BTS LV。（圖／品牌提供）

▲BTS在預告大片中拎的銀色鏡面行李箱小包130,000元、City Keepall旅行袋89,000元。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, BTS, 防彈少年團, Virgil Abloh, 品牌大使

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