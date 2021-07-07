金秀賢自認懂女生時尚　聞「哪位女主角適合潛水錶｣被考倒

▲Mido亞洲區代言人金秀賢演繹全新Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕錶。（圖／Mido提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

MIDO（美度表）今於線上發表Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕錶，亞洲區代言人金秀賢特別與台灣媒體聊「錶經」，透露平常最愛戴休閒風的橡膠錶帶款式，選錶首重第一印象，其次是功能與品牌。問及與他合作的女星中誰最適合新款潛水錶？他笑答：「每位女星手腕都很纖細，我不知道誰可以，但我確定女戴男錶很流行！」

▲金秀賢今與台灣媒體暢談「錶經」。

金秀賢演藝工作忙碌，他表示一天中最享受成功跑完所有行程後的時光，因為有滿滿的成就感，而他的時間分配將重點放在健康管理，只要有時間一定去運動，也很重視均衡飲食，才能維持良好狀態。

▲Mido Ocean Star 600 Chronometer 海洋之星深潛600米腕錶藍面款54,800元。

今金秀賢佩戴Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕錶亮相，Mido為其外觀進行改造，將過往棒狀時標改為圓點設計，秒針以圓形與品牌經典橘色所點綴，12時刻度回歸經典倒三角形狀，面盤分別有藍黑漸變色及黑色兩種亮漆塗層兩款；功能則以強悍耐用為準則，搭載通過瑞士天文台（COSC）認證80小時動力儲存矽游絲機芯，防水達600米，9時位置設有自動排氦，從深海返回時減壓更安全。

▲Mido黑面款的Ocean Star 600 Chronometer 海洋之星深潛600米腕錶，54,800元。

潛水錶近年來是各品牌的主力，浪琴表（Longines）熱賣的HydroConquest深海征服者腕錶新增雙色款，推出不鏽鋼搭黃金PVD錶款搭配藍色面盤，依然保有此系列招牌特色如300米防水、單向旋轉錶圈、旋入式錶冠與底蓋，以及搭載整合式潛水延伸設計的雙重安全折疊扣。

▲浪琴表 HydroConquest 深海征服者系列不鏽鋼藍色面盤金色PVD腕錶，58,800元。（圖／浪琴表提供，以下同）



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