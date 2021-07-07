fb ig video ETtoday search mobile

金秀賢自認懂女生時尚　聞「哪位女主角適合潛水錶｣被考倒

>

▲▼金秀賢Mido 。（圖／公關照）

▲Mido亞洲區代言人金秀賢演繹全新Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕錶。（圖／Mido提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

MIDO（美度表）今於線上發表Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕錶，亞洲區代言人金秀賢特別與台灣媒體聊「錶經」，透露平常最愛戴休閒風的橡膠錶帶款式，選錶首重第一印象，其次是功能與品牌。問及與他合作的女星中誰最適合新款潛水錶？他笑答：「每位女星手腕都很纖細，我不知道誰可以，但我確定女戴男錶很流行！」

▲▼金秀賢Mido 。（圖／公關照）

▲金秀賢今與台灣媒體暢談「錶經」。

金秀賢演藝工作忙碌，他表示一天中最享受成功跑完所有行程後的時光，因為有滿滿的成就感，而他的時間分配將重點放在健康管理，只要有時間一定去運動，也很重視均衡飲食，才能維持良好狀態。

▲▼金秀賢Mido 。（圖／公關照）

▲Mido Ocean Star 600 Chronometer 海洋之星深潛600米腕錶藍面款54,800元。

今金秀賢佩戴Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕錶亮相，Mido為其外觀進行改造，將過往棒狀時標改為圓點設計，秒針以圓形與品牌經典橘色所點綴，12時刻度回歸經典倒三角形狀，面盤分別有藍黑漸變色及黑色兩種亮漆塗層兩款；功能則以強悍耐用為準則，搭載通過瑞士天文台（COSC）認證80小時動力儲存矽游絲機芯，防水達600米，9時位置設有自動排氦，從深海返回時減壓更安全。

▲▼金秀賢Mido 。（圖／公關照）

▲Mido黑面款的Ocean Star 600 Chronometer 海洋之星深潛600米腕錶，54,800元。

潛水錶近年來是各品牌的主力，浪琴表（Longines）熱賣的HydroConquest深海征服者腕錶新增雙色款，推出不鏽鋼搭黃金PVD錶款搭配藍色面盤，依然保有此系列招牌特色如300米防水、單向旋轉錶圈、旋入式錶冠與底蓋，以及搭載整合式潛水延伸設計的雙重安全折疊扣。 

▲▼金秀賢Mido 。（圖／公關照）

▲浪琴表 HydroConquest 深海征服者系列不鏽鋼藍色面盤金色PVD腕錶，58,800元。（圖／浪琴表提供，以下同）

►最入門的青銅錶現蹤！　25,900元享受「養錶」樂趣

►Seiko聯手吉卜力工作室圓粉絲夢　限量錶背秀天空之城

關鍵字：

金秀賢, MIDO, 美度表, Longines, 浪琴表

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

女星遇到他慘輸！　坎城評審主席桃紅LV裝強壓露bra超模風采

女星遇到他慘輸！　坎城評審主席桃紅LV裝強壓露bra超模風采

行李箱好講究！　美女網紅必備LV、坎城影展評審主席萬寶龍出征

行李箱好講究！　美女網紅必備LV、坎城影展評審主席萬寶龍出征

AP皇家橡樹34毫米錶鎖定女性　霜金放閃、酷黑陶瓷都有型　

AP皇家橡樹34毫米錶鎖定女性　霜金放閃、酷黑陶瓷都有型　

想當「辣新娘」快學她！短婚紗炸開事業線配牛仔靴　半臀快失守 伯爵珠寶上秀極光　Chaumet請LVMH集團少奶奶穿深V助陣 凱特王子妃波卡圓點裙好俏麗　拎打折新包看溫布頓球賽 髮夾也可「疊戴」！　清新款凸顯好氣質 珍珠母貝刻出瑞士雪景、桂林山水　BLANCPAIN台灣限定款好唯美 亮・珠寶／不對稱耳環替素顏「打光」　只戴單邊也有型 錶上秀日出日落、晝夜長短　獨一無二Krayon誘買家獻愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面