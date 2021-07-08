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「薄荷巧克力燒酒」引韓妞洗版IG　藍綠液體像漱口水，一喝是甜甜滋味

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@watermelon_0_x、@charmant___j

韓國近期掀起一陣有關「薄荷巧克力」的論戰，喜歡的人認為這是絕妙組合，討厭的人則無法理解，覺得根本是在吃牙膏。而韓國燒酒品牌GOOD DAY就跟上薄荷巧克力之爭的風潮，推出了超詭異的「薄荷巧克力燒酒」，要來打動「薄巧派」的心。

▲薄荷巧克力燒酒。（圖／翻攝自IG@charmant___j）

韓國人熱愛燒酒，除了原味也出過水蜜桃、柚子等不同口味。這次韓國燒酒品牌GOOD DAY跟上「薄荷巧克力」熱潮，推出了奇特的「薄荷巧克力口味」，要用甜蜜、清爽的滋味，把薄荷巧克力變成主流，一推出就引起熱議，從瓶蓋、包裝到燒酒本身，都是充滿清涼感的藍綠色，特別適合在炎炎夏日裡來一杯。

但薄荷巧克力結合燒酒的味道還是難以想像，而且藍綠色的液體，不說還以爲是漱口水，讓人不敢輕易嘗試。不過喝過的網友覺得比想像中好喝，打開後會飄出薄荷和巧克力香氣，味道就像雞尾酒一樣，冰冰的喝下去瞬間沁涼暢快，喜歡薄荷巧克力的「薄巧派」絕對不能錯過。

另外，韓國的貢茶也跟上這股熱潮，推出了三款「薄荷巧克力飲品」，有薄荷巧克力珍珠奶茶，和灑上巧克力脆片和薄荷巧克力跳跳糖的奶昔，三款飲料都是淺淺的薄荷綠色，不管是視覺或口感都非常消暑，其中跳跳糖款吃到嘴裡會有爆開的刺激感，讓你品嚐到超沁涼滋味。


 

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關鍵字：

韓國, 薄荷巧克力, 燒酒

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