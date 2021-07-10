掃拖機器人16800元→6688元　再送拖布、冷暖水袋、馬克杯夠超值

文／C編

很多人都開玩笑說「挽救婚姻3機：掃地機、洗碗機、烘衣機」，家庭瑣事少了，當然摩擦也會跟著變少，「Her和她」就推出「ECOVACS 科沃斯 智慧清潔掃拖機器人」，一次搞定掃地、拖地，包準居家圓滿。

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▲ECOVACS科沃斯 智慧清潔掃拖機器人，原價16800元、特價6688元，點我購買。



科沃斯智慧清潔掃拖機器人不但具有掃地跟拖地兩種功能，還有地圖和導航技術、高效率清掃路徑、虛擬邊界，透過區域清掃模式排定優先順序，建立清掃區域、結合吸塵及拖地清掃功能，掃拖更智能。

▲傳統吸塵器使用較費力。（圖／pexels）



不只能規劃清掃區域，還可針對多種髒亂情況進行清掃、自動提升吸力，Max模式可將清掃效能最大化、隨時隨地掌控，同時配備霍爾感應器，感知清潔布支架安裝狀態，切換掃拖任務，像是地板上掃拖一體，地毯上只掃不拖，智慧切換。

▲使用掃地機器人，居家空間輕鬆清潔。（圖／pexels）



大水箱和大塵盒，長續航，挑戰大空間，更是優點。水箱容量240ml，能濕拖續航50坪，450ml大塵盒不用天天倒灰塵，兩者獨立設計，不用擔心污染清水或是弄濕塵盒，非常方便又實用，大坪數的空間也能輕鬆搞定。

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「Her和她」推出「ECOVACS 科沃斯 智慧清潔掃拖機器人」，原價16800元、特價6688元，再加送清潔拖布3入、冷暖兩用水袋、馬克杯組，一次帶走多項好禮，相當划算又實用，想入手的趕快下單囉！