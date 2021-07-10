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有夠恐怖！日本樂園「監牢摩天輪」高空冷風狂吹　設計用意笑翻網友

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編輯／JJ

以各種刺激遊樂設施如雲霄飛車、鬼屋聞名的「日本富士急樂園」，其中擁有七彩顏色的「閃亮之星摩天輪」，原本是園區中難得可以放鬆心情看風景的設施，園方卻預告將把車廂改造成「監牢」的模樣，讓旅客在完全鏤空的鐵條監牢裡緩慢升上50公尺高空，任憑冷風狂吹，有夠恐怖！而背後的設計用意曝光更是笑翻網友，在推特上引發熱論。

▲日本富士急樂園監獄摩天輪。（圖／翻攝自官網）

▲日本富士急樂園裡的「閃亮之星摩天輪」。（圖／翻攝自官網）

遊樂園的摩天輪總是給人浪漫、夢幻的印象，坐在感覺很安全的車廂裡俯瞰整個景色，不只是情侶們約會必去，親子也很適宜，相反的，追求刺激感的旅客通常都會毫不猶豫跳過這一Part。

▲日本富士急樂園監獄摩天輪。（圖／翻攝自官網）

▲富士急樂園推出全新概念「監牢摩天輪」。（圖／翻攝自官網）

不過日本富士急樂園的摩天輪很不一樣，從今年7月21日起，園區中的「閃亮之星摩天輪」將有其中兩個車廂，會被更換改造為「監牢車廂」，從官網公布的示意圖可以看見，整個車廂就是由幾根鐵條打造，四周全鏤空，而且連可以坐的地方都沒有，裡頭的人還看起來超害怕！

▲日本富士急樂園監獄摩天輪。（圖／翻攝自官網）

▲「閃亮之星摩天輪」還有設置4個透明車廂。（圖／翻攝自官網）

一般車廂可乘坐4人，「監牢車廂」僅可乘坐2人，乘客必須在「監牢」裡頭足足被關約11分鐘，緩慢的升上50公尺高空，一邊吹著冷風一邊欣賞風景，用想的就讓人不寒而慄。官方對此設計概念表示，是希望乘客「向著你面前的富士山懺悔你的罪惡」，有靠著告解放鬆心靈的功用，背後的有些牽強、獵奇的用意笑翻網友：「這根本是懲罰」、「跟懺悔有什麼關係」、「女生記得不要穿裙子，下面看得到」、「最可怕的摩天輪。」

關鍵字：

摩天輪, 日本, 富士急樂園, 監牢摩天輪, 監獄摩天輪, 富士山

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