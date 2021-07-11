南韓「網紅鍋」極美！薄荷綠、珍珠灰讓人選擇困難　下殺6折想全包

文／C編

防疫新生活持續中，三餐也盡量在家煮，想要開心的煮菜，首先當然要有美型的鍋具，「Her和她」推出「HAPPYCALL 白陶ADDZ鍛造不沾鍋20cm含蓋雙鍋組」，有兩色可選，分別為簡約的薄荷綠搭配白色，或珍珠灰搭配白色，時髦又優雅，堪稱「網紅鍋」，忍不住想趕緊拿來煮出香噴噴的食物，好好拍美照打卡。

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▲HAPPYCALL 白陶ADDZ鍛造不沾鍋20cm含蓋雙鍋組（兩色可選），原價4480元、特價2680元，點我購買



每天做飯想要擁有好心情，厲害美型的鍋具當然不能少，這次推出的韓國原裝進口白陶不沾鍋，有圓底鍋身、方形鍋柄，筆直的把手簡潔設計，處處都可以感受到對細節的重視，打造優雅的廚房美學。

▲用好看的鍋製作出好吃的料理。



鍋子具深度可以讓料理更加多元，燉煮、炒菜都可以搞定，適合居家空間不大的小資族，而且不挑爐具，無論電磁爐、IH爐、傳統瓦斯爐都適用，相當方便。

▲簡約時尚的鍋具實用之餘還能拍出美照。



白色部分採用白陶礦粉打造，不但顏值高，更有不沾效果，即使是煮菜新手也不用擔心，架高的把手則能遠離火源，可以避免燙到，相當貼心。

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▲HAPPYCALL 白陶ADDZ鍛造不沾鍋20cm含蓋雙鍋組（兩色可選），原價4480元、特價2680元，點我購買。



「Her和她」推出「HAPPYCALL 白陶ADDZ鍛造不沾鍋20cm含蓋雙鍋組」（兩色可選），原價4480元、特價2680元，約為6折價，一次就可以帶走一個20cm深平底鍋與雙耳湯鍋，並有鍋蓋，薄荷綠、珍珠灰兩色都極美，讓人很想通通打包。