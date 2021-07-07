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58歲黛咪摩爾穿泳裝比女兒辣！「同框尬S曲線」網驚：誰是媽媽

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▲▼ Demi Moore 。（圖／翻攝自IG）

▲58歲美國女星黛咪摩爾（Demi Moore）泳裝照曝光 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

美國女星黛咪摩爾（Demi Moore）昔日以電影《第六感生死戀》紅遍全球，近年來鮮少出現在幕前，不過最近與3位女兒共同拍攝的泳裝照曝光，58歲的她不僅絲毫看不出歲月痕跡，且身穿「胸下挖空泳裝」出鏡，身材比起小30歲的女兒們還要火辣，引起網友熱議。

▲▼ Demi Moore 。（圖／翻攝自IG）

▲黛咪摩爾與33歲女兒Rumer、30歲的Scout以及27歲的Tallulah拍攝泳裝照 。（圖／翻攝自IG）

58歲的黛咪摩爾許久未在螢光幕前露面，近期曝光的一系列泳裝照驚艷眾多粉絲，她與3位女兒一同出鏡，為她所投資的泳裝品牌Andie swim拍攝形象照。畫面中黛咪摩爾換上黑色連身泳裝，材質緊緊包覆她的纖細身材，無論是正面或是趴著都相當傲人，毫無一絲贅肉的模樣與一旁的女兒相比，完全看不出年齡差距，甚至比女兒身材還要火辣。

▲▼ Demi Moore 。（圖／翻攝自IG）

▲黛咪摩爾又演繹了胸下挖空的泳裝 。（圖／翻攝自IG）

換個造型，黛咪摩爾又演繹了胸下挖空的泳裝，將美胸與纖細腰身一次放送，而精緻臉蛋更是寶刀未老，讓眾多影迷陷入回憶中。其實今年（2021年）年初黛咪摩爾才為FENDI 2021春夏高級訂製服系列大秀開場，身穿平口收腰上衣，俐落分明的剪裁透露骨子裡的幹練，再加上長度及胸口的垂墜耳飾，搶眼造型令粉絲印象深刻。

▲▼ Demi Moore 。（圖／翻攝自IG）

▲年初黛咪摩爾為FENDI 2021春夏高級訂製服系列大秀開場 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

Demi Moore, 黛咪摩爾, FENDI

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