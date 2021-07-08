「不老仙妻」52歲卻零皺紋　「泡泡牆洗臉法」難怪肌膚仍像大學生

記者李薇／綜合報導

日本愛知縣的水谷雅子52歲卻擁有大學生般的細緻臉蛋，因此又被稱為「不老仙妻」、「第一美魔女」，她的保養方式也受到很多女孩關注，希望到了老年也可以像她一樣凍齡，最近她的洗臉法就在網路爆紅，大家都在學。

▲水谷雅子臉部肌膚保養得超好。（圖／mizutanimasako IG）



水谷雅子洗臉的時候，不像是一般女孩，直接洗面乳搓一搓就上臉，反而非常細緻的先用起泡網，先將洗面乳充份完整的起泡之後，在把臉埋進泡泡裡面，直接像是埋進泡泡牆那樣厚的綿密泡沫裡面，接著在輕柔地滑過全臉，幫助臉部帶走髒污。

接著再沖水的時候，水谷雅子也會使用水潑在臉上，稍微滑過帶走臉上泡沫，絕對不是用搓揉的方式，讓臉部出現紋路，全程洗臉動作都相當輕柔，最後將泡沫都沖乾淨之後，使用毛巾輕輕按壓臉部，將水份按壓完畢，就完成了清潔的步驟。

▲水谷雅子洗臉也有大學問。（圖／mizutanimasako IG）



看起來相當簡單的臉部清潔，其實蘊藏了大量的學問，水谷雅子也說，做好完整的清潔，後續使用保養品才能更加快速、澄淨的吸收進臉部肌膚，可見這保養的第一步真的相當重要，一定要好好學起來。

【推薦單品】

朵茉麗蔻 柔肌泡泡面膜



除了更名為「柔肌泡泡面膜」，功效上著重更好推勻的濃厚綿密泡泡與潤澤力，宛如肌膚的天然導入儀。藉由緊密包覆肌膚發揮蒸臉般效果，讓肌膚含水量瞬間提高50%，協助並加乘後續「基本4點」抗皺淨斑保養任務。建議每天使用，消除肌膚整日疲憊後還原歸零，更能突破保養停滯期。

艾杜紗 高機能毛孔淨透凝膠EX



艾杜紗淨透凝膠獨家「雙質地」洗顏科技，先以透明凝膠密著毛孔深入吸附髒汙，再轉化為綿密慕絲快速溶出髒汙，帶給你超舒服潔淨感，從洗臉開始改善毛孔問題，用過的人都直呼超級有感，這種肌膚被完美洗淨但又能留住水分的全面淨化感覺，沒試過的人一定要試試看。

Za 深層毛孔洗面乳

夏天到了，肌膚狂出油，加上不佳的空氣品質、導致毛孔內的髒污與老廢角質，層層堆疊、讓肌膚喘不過氣來嗎？就讓Za在2021年7月全新推出「深層毛孔洗面乳」來拯救你！除了快速潔淨毛孔及洗淨多餘油脂與髒污。溫和柔軟泡沫，減少因摩擦對肌膚產生的傷害。多重深清潔顏成分，吸附頑固粉刺，溫和代謝角質！

韓系馬尾優雅、日系馬尾浪漫 超簡單夏日編髮一次學會

韓妞敷臉多加這一道！難怪肌膚水嫩又透滿光澤

妝容總是看起來很廉價？改善4大細節，更有時尚名媛氣質