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「不老仙妻」52歲卻零皺紋　「泡泡牆洗臉法」難怪肌膚仍像大學生

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記者李薇／綜合報導

日本愛知縣的水谷雅子52歲卻擁有大學生般的細緻臉蛋，因此又被稱為「不老仙妻」、「第一美魔女」，她的保養方式也受到很多女孩關注，希望到了老年也可以像她一樣凍齡，最近她的洗臉法就在網路爆紅，大家都在學。

▲水谷雅子,洗臉,清潔,保養,。（圖／mizutanimasako IG）

▲水谷雅子臉部肌膚保養得超好。（圖／mizutanimasako IG）

水谷雅子洗臉的時候，不像是一般女孩，直接洗面乳搓一搓就上臉，反而非常細緻的先用起泡網，先將洗面乳充份完整的起泡之後，在把臉埋進泡泡裡面，直接像是埋進泡泡牆那樣厚的綿密泡沫裡面，接著在輕柔地滑過全臉，幫助臉部帶走髒污。

接著再沖水的時候，水谷雅子也會使用水潑在臉上，稍微滑過帶走臉上泡沫，絕對不是用搓揉的方式，讓臉部出現紋路，全程洗臉動作都相當輕柔，最後將泡沫都沖乾淨之後，使用毛巾輕輕按壓臉部，將水份按壓完畢，就完成了清潔的步驟。

▲水谷雅子,洗臉,清潔,保養,。（圖／mizutanimasako IG）

▲水谷雅子洗臉也有大學問。（圖／mizutanimasako IG）

看起來相當簡單的臉部清潔，其實蘊藏了大量的學問，水谷雅子也說，做好完整的清潔，後續使用保養品才能更加快速、澄淨的吸收進臉部肌膚，可見這保養的第一步真的相當重要，一定要好好學起來。

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不老仙妻, 水谷雅子, 洗臉, 清潔, 保養, 朵茉麗蔻, 艾杜紗, Za

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