fb ig video ETtoday search mobile

女孩們生理期「4類食物」別吃！吃錯讓你經痛又水腫

>

▲▼女孩們生理期「4類食物」別吃。（圖／Unsplash）

▲避開4大飲食地雷，讓你安然度過生理期。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

每個月一次的生理期，對不少女生來說都是惡夢，各種身體不適，這時更要注意生理期間飲食，吃對東西能幫助減緩經痛，以下4大地雷食物別吃，否則身體不適又水腫。

▲▼女孩們生理期「4類食物」別吃。（圖／Unsplash）

#生冷食物

生理期期間應避開冰飲、冰品等寒涼食物，像是生魚片等生食也最好不要碰，偏寒的蔬果類下午四點後最好少吃，像是空心菜、龍鬚菜、綠豆芽、番茄、紫菜等都要避免。太寒的食物容易引起經痛，建議早上起床喝一杯溫薑汁來暖身，對減緩經痛有幫助。

▲▼女孩們生理期「4類食物」別吃。（圖／Unsplash）

#加重經痛的食物

有些食物會影響神經，含咖啡因食物，像是咖啡、茶和巧克力，糯米、黃豆製品、鳳梨也盡量少吃，建議多攝取含鈣、鎂食物，像是深綠色蔬菜、香蕉、腰果都富含鎂、空心菜、海帶也含豐富檸檬酸鈣，能購幫助安定神經，幫助減輕不適。

▲▼女孩們生理期「4類食物」別吃。（圖／Unsplash）

#高熱量甜食

不少人生理期都嗜吃甜食，但甜食容易加劇情緒不穩定，建議生理期可選擇乳製品、香蕉及堅果類等食物，幫助身體製造血清素，另外適當運動也能使心情開朗。

▲▼女孩們生理期「4類食物」別吃。（圖／Unsplash）

#高鹽分食物

生理期前或是周前，代謝變慢、水分容易滯留在體內，大部分女生都會有水腫現象，這時應避免吃口味太重、太鹹的食物，過多的鹽分或使體內水分滯留，加重水腫，注意飲食就能安然度過生理期。

►注意！「5個飯後壞習慣」別做，原來立刻吃水果不會助消化

►男人出軌的「7個跡象」　他真的不忙，90%以上早就變心了

關鍵字：

生理期, 禁忌食物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

人緣好卻「缺人追」的4星座女！水瓶過於被動、隨和天秤竟也上榜

人緣好卻「缺人追」的4星座女！水瓶過於被動、隨和天秤竟也上榜

不想努力了！買不起房、零社交　「躺平族」13點特徵你中了幾項？

不想努力了！買不起房、零社交　「躺平族」13點特徵你中了幾項？

騙人好難！說謊超容易被發現的3大星座　Top 1網公認：直腸子個性

騙人好難！說謊超容易被發現的3大星座　Top 1網公認：直腸子個性

確定沒血緣關係？10對「撞臉」陸劇明星　吳謹言與她根本雙胞胎 道姑OUT！夏季小清新「花苞丸子頭」超簡單3步驟就能學會 女孩們生理期「4類食物」別吃！吃錯讓你經痛又水腫 就是愛熬夜！夜貓子最多的3大星座　Top 1日夜顛倒是常態 《鬼滅之刃》第二季要播了！UNIQLO、GU聯名盛大回歸　超Ｑ居家服必搶 最有幫夫運的星座女Top 3！金牛愛賺錢、第一名果然是「她」 網友票選「小白鞋」TOP10！AF1、NB 327都上榜　第一名降價好入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面