女孩們生理期「4類食物」別吃！吃錯讓你經痛又水腫

▲避開4大飲食地雷，讓你安然度過生理期。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

每個月一次的生理期，對不少女生來說都是惡夢，各種身體不適，這時更要注意生理期間飲食，吃對東西能幫助減緩經痛，以下4大地雷食物別吃，否則身體不適又水腫。

#生冷食物

生理期期間應避開冰飲、冰品等寒涼食物，像是生魚片等生食也最好不要碰，偏寒的蔬果類下午四點後最好少吃，像是空心菜、龍鬚菜、綠豆芽、番茄、紫菜等都要避免。太寒的食物容易引起經痛，建議早上起床喝一杯溫薑汁來暖身，對減緩經痛有幫助。

#加重經痛的食物

有些食物會影響神經，含咖啡因食物，像是咖啡、茶和巧克力，糯米、黃豆製品、鳳梨也盡量少吃，建議多攝取含鈣、鎂食物，像是深綠色蔬菜、香蕉、腰果都富含鎂、空心菜、海帶也含豐富檸檬酸鈣，能購幫助安定神經，幫助減輕不適。

#高熱量甜食

不少人生理期都嗜吃甜食，但甜食容易加劇情緒不穩定，建議生理期可選擇乳製品、香蕉及堅果類等食物，幫助身體製造血清素，另外適當運動也能使心情開朗。

#高鹽分食物

生理期前或是周前，代謝變慢、水分容易滯留在體內，大部分女生都會有水腫現象，這時應避免吃口味太重、太鹹的食物，過多的鹽分或使體內水分滯留，加重水腫，注意飲食就能安然度過生理期。

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