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貝克漢16歲小兒子也太帥！秀「超深」腹肌，粉絲驚呼：你長太快了

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記者王則絲／台北報導

足球巨星大衛貝克漢（David Beckham）與老婆維多莉亞（Victoria）婚後生下三個兒子、一個女兒，一家六口全都擁有超高顏值，比起經常出現在媒體版面的大兒子布魯克林、二兒子羅密歐，較少曝光的16歲的小兒子克魯茲其實也非常帥氣，近日克魯茲釋出一組時尚大片，裸著上身展露超深的腹肌輪廓，讓粉絲們驚嘆：「太帥」、「你長太快了！」

▲貝克漢一家 。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢一家總能成為媒體焦點。（圖／翻攝自IG）

貝克漢家大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）早前花邊新聞不斷，現在則是情定性感女星妮可拉佩茲（Nicola Peltz），生活幸福美滿；二兒子羅密歐（Romeo Beckham）則是打算繼承父親的腳步踢足球，近期還替精品品牌SAINT LAURENT拍攝廣告。相對較少出現的小兒子克魯茲（Cruz Beckham）很快的也來到16歲的年紀，如今已長成了個陽光的大男孩。

▲貝克漢小兒子克魯茲 。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢小兒子克魯茲 。（圖／翻攝自IG）

克魯茲近日於個人IG上釋出一組與知名攝影師Justin Campbell合作拍攝的時尚畫報，他演繹多套造型，包括鮮豔的紅色褲裝、份量感珍珠項鍊或是休閒背心，散發一股溫暖陽光的大男孩氛圍，臉型輪廓也已幾乎定型，與貝克漢年輕時有幾分神似，也有粉絲說道：「與媽媽超級像。」

▲貝克漢小兒子克魯茲 。（圖／翻攝自IG）

其中一套造型裡，克魯茲穿著極寬鬆的丹寧褲，溜著他最愛的滑板，裸著上身直接外罩一件針織衫，棚內燈光一打下去讓克魯茲超緊實的腹肌瞬間現形，超深的腹肌輪廓、胸肌讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，紛紛驚呼：「太帥了！」也有不少人感嘆：「你長太快了！讓我覺得我瞬間老了」、「那個小正太哪去了？」

▲貝克漢小兒子克魯茲 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

貝克漢, 貝克漢小兒子, 克魯茲貝克漢, Cruz Beckham

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