珍珠耍叛逆　TASAKI搭尖錐寶石好酷

▲TASAKI推出refined rebellion 系列推出新品，珍珠耳環展現個性美。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TASAKI以賦予珍珠摩登風貌的設計著稱，旗下refined rebellion系列正是大膽前衛之作，圓潤珍珠搭配尖錐狀的寶石，成功型塑叛逆風格；Tiffany & Co.中性風的HardWear系列珍珠則與純銀鍊結完美結合，完全顛覆大眾對珍珠的想像。

▲TASAKI refined rebellion plus石榴石珍珠耳環，73,000元。

今夏TASAKI refined rebellion系列共有2款新品，一件是將光滑的珍珠與尖錐切割的石榴石結合，無論是線條或配色都成功創造出衝突美感，更加吸睛；另一款refined rebellion signature系列墜鍊，結合先前戒指的設計概念，圓弧兩端各有一顆點綴尖錐狀黃K金的珍珠，單戴或與其他項鍊疊搭都有型。

▲模特兒疊戴TASAKI項鍊，新款refined rebellion signature墜鍊（右）82,500元。





▲TASAKI refined rebellion signature 石榴石珍珠黃K金戒指（右）88,800元，耳環70,800元。



Tiffany男、女都能駕馭的HardWear系列也有個性珍珠設計，結合純銀金屬鍊結與招牌的經典鎖扣，分別有手鍊與項鍊款式，剛柔並濟的設計收服蕭敬騰，曾戴著此系列珍珠長鍊出席記者會。

▲Tiffany HardWear純銀鎖扣多圈珍珠項鍊（右）99,000元，純銀鎖扣多圈珍珠手鍊65,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲金曲歌王蕭敬騰佩戴Tiffany HardWear系列珍珠項鍊出席記者會。



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