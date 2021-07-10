2021下半年「財運爆棚」4大星座！摩羯貴人相助、正財偏財一起來

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

人人都想發大財，但財富可不是說來就來，若能好好把握財運來臨的時候，更能收穫不錯的成果，而2021過完了一大半，還沒等到機會的人快把握下半年。占星師未染就公開了今年下半年財運好到爆棚的4大星座，不僅是正財好，連偏財運都一起來，有人靠貴人幫忙、有人靠自己的努力累積，快來看看你上榜了沒？

雙子座

2021年下半年的雙子座，不僅桃花運開始走旺，也會擁有很好的財運，但這可不單純只是運氣好而已，還是靠雙子自己的努力得來的。很多人都想賺大錢，但一旦需要付出什麼，許多人都堅持不下去，很快就放棄，但雙子對自己的要求很高，不僅會把別人不做的事拿來做，還做得很好。在這過程中，雙子各方面的能力也會不斷提升，當到了一定程度後就會爆發出來，讓他們的才能被大家看到，也因此讓雙子座的正財運和偏財運一起到來。

獅子座



獅子座對自己很有自信，就算時常遇到不看好他們的人，或被否定的時候，他們都不會因此放棄，對於自己的目標他們很能耐著性子，實實在在的做好當下每件事。也因此在今年下半年，機會一到來時，獅子就能牢牢抓住，一舉驚艷所有人，讓人看到他們累積的實力，成功也是必然的，而正財上升加上偏財運到來，就讓財運爆棚。

天秤座



天秤座在2021年下半年能擁有好的財運和偏財運，某些方面也是因為他們是很聰明的人。天秤座不喜歡毫無準備就去打仗，所以在生活中不管做什麼事，他們都會很有耐心的先規劃，而在規劃好以後，天秤做起事就是事半功倍，簡單操作就能獲得別人努力很久可能都沒得到的成就，而今年下半年，天秤座各方面的運勢也都很好，也因此更推動了正財運與偏財運。

摩羯座



思緒周密的摩羯座，看起來很嚴肅老實，但其實他們很聰明機警，非常懂得抓住可以為自己所用的環境或人，一旦有自己埋頭苦幹成效也不好的事情，就會尋求他人幫忙，絕不會浪費自己的時間，因此他們才能用相對小的力氣，完成很大的事。而今年下半年，摩羯座的正財運和偏財運能一起到來，就是得到貴人的支持，因為摩羯很懂得說服他人，讓別人很難拒絕他們，進而每每都能給摩羯帶來很大的助力，讓他們能輕鬆取得想要的東西或機會。

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