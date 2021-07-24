少女招架不住的「愛心配件」特搜！CELINE耳環太浪漫　Rosé搶曬YSL皮帶

記者王蓁蓁 / 台北報導

象徵戀愛氛圍的心形輪廓，不論放在哪樣單品上，都能讓女孩們深受吸引，《ET FASHION》特搜出一系列令人招架不住的愛心配件，點綴在穿搭中立馬少女心爆棚！面對即將迎來的七夕情人節，也能趁機選出命定款，不論是暗示伴侶還是送給自己，都會是最浪漫的情人節禮物。

CELINE

▲CELINE 凱旋門心形耳環，NTD19,500。（圖 / 品牌提供）

▲CELINE 凱旋門心形項鍊，NTD21,500。（圖 / 品牌提供）

優雅又不失復古韻味的TRIOMPHE凱旋門老花單品，在「帶貨女王」Lisa的加持下，一躍成為時下女孩們的心頭好，近期CELINE更是融入心形元素，打造出低奢質感的金屬飾品，交織的愛心與凱旋門老花的耳環與項鍊，簡單就能爆擊少女心，為日常穿搭增添時髦感。

SAINT LAURENT

▲SAINT LAURENT 漆面蟒蛇皮心形腰帶。（圖 / 翻攝IG@roses_are_rosie、品牌官網）

SAINT LAURENT 在2021春夏系列也推出不少愛心單品來吸眼球，其中一款心形扣的蟒色皮帶，更是被韓女團BLACKPINK成員Rosé搶先在IG上曬出，質感的蟒蛇皮革綴上心形金屬皮帶扣，在撫媚氣息中悄悄透出少女感，像Rosé這樣以隨興的丹寧造型搭配，一眼就迷人。

▲SAINT LAURENT 扭曲心形水鑽耳環。（圖 / 翻攝品牌官網）

另外，SAINT LAURENT也以鏤空設計包覆水鑽，打造出愛心形狀耳環，扭曲的金屬輪廓沿著心形輪廓，令耳環看似簡約的模樣細節滿分，水鑽在燈光照射下隱隱反射出細碎光芒，品牌推出復古金與銀色兩款，增添收藏選擇。

BALENCIAGA

▲BALENCIAGA 金色心形紅色水鑽耳環，NT$ 21,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

紅色心形水鑽綴上金色耳環，剛好形成了鮮明對比，帶點復古韻味的紅金配色，意外散發出甜美氛圍，令人少女心噴發，細看耳環就能發現BALENCIAGA字樣，細節一點都不馬虎！小巧的紅心點綴，即便是簡單的日常造型也能輕鬆吸睛。

▲BALENCIAGA 金色心形環形耳環，NT$19,250。（圖 / 翻攝品牌官網）

想要簡單的飾品也有，以略帶扭曲的輪廓打造出心形，除了悄悄綴上的BALENCIAGA字樣細節，沒有其他複雜設計，低調中依舊透出浪漫質感，很適合平日裡喜歡極簡造型的女孩。

AMBUSH

▲AMBUSH 心形掛鎖吊飾項鍊，NT$13,130。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲AMBUSH 心形掛鎖耳環，NT$11,175。（圖 / 翻攝品牌官網）

作為近年大勢的潮流品牌AMBUSH，其主理人Yoon Ahn同時身兼DIOR男裝系列珠寶總監，也令AMBUSH的系列飾品更受時尚潮人們矚目。AMBUSH日常經常能見到的掛鎖化成女孩們最愛的心形模樣，分別放入耳環、項鍊等配件中，呼應愛情中想將伴侶鎖住的浪漫想像。

▲AMBUSH 心形圈耳環，NT$15,835。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲AMBUSH 心形髮夾，NT$15,835。（圖 / 翻攝品牌官網）

極簡又百搭的圈圈耳環，以夢幻的愛心輪廓呈現完美擊中少女心，綴上立體的鏤空品牌標誌，滿滿細節令人超級心動 ; 近期各大品牌都愛推出的髮飾，AMBUSH也運用心形造型打造出可愛爆棚的髮夾，中央的AMBUSH字樣質感滿分。

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