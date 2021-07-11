全台冰品TOP10排行榜！彩虹小熊冰瞬間消暑、芒果粉圓刨冰必吃

好想吃冰啊！疫情過後吃起來！特色豆腐冰、威士忌巧克力冰、可愛小熊冰沁涼你的心！

TOP 10／昭和浪漫冰室

台北市／大安區

日式復古的外觀讓人一踏進店裡就有浪漫、緩和的感覺，二樓還有酒吧販售特色調酒！必點大人系威士忌巧克力雪花冰，一杯威士忌在旁邊讓你加！苦甜的巧克力雪花冰與脆片搭上威士忌就是大人的味道！現在有提供雪花冰跟布丁外帶哦！

▲威士忌巧克力雪花冰（圖／美食客牛奶醬油提供）

TOP 9／呷冰×茶雨天澄

花蓮縣／花蓮市

俗擱大碗的冰在這！店內販售雪花冰與刨冰兩種，各有多種口味可以選擇！芒果季必吃芒果粉圓刨冰，滿到快掉出來的鮮切芒果，多汁又甜！再配上QQ粉圓增添口感！防疫期間可以電話訂購自取，或是使用Foodpanda跟UberEats平台！

▲芒果粉圓刨冰（圖／美食客Steven Ming提供）

TOP 8／永美雪花冰

新北市／永和區

樂華夜市內的超平價冰品，珍珠奶茶冰一份一百元有找！看著堆砌整齊的雪花冰就好療癒！奶茶味濃郁、珍珠軟Q，CP值超高！還可以再加點Oreo碎片跟手工蛋捲碎片增添風味！現在提供到店自取跟UberEats外送服務哦！

▲珍珠奶茶冰（圖／美食客跟著地方媽媽吃吃喝喝提供）

TOP 7／阿宗芋冰城

宜蘭縣／頭城鎮

頭城必吃的古早味芋頭冰！營業超過六十年的芋頭冰，從一開始的叭噗冰到現在人人必訪的店面，可想而知魅力有多大！三球冰淇淋45元，共有六種口味可選。芋頭冰綿密濃郁，不敗的好滋味！現在可以到店外帶哦！

▲頭城必吃的古早味芋頭冰（圖／美食客均提供）

TOP 6／禾乃川國產豆製所

新北市／三峽區

最近很紅的豆腐冰在三峽老街！販售多種豆製品，包括豆腐冰、豆漿霜淇淋、鹽鹵豆花等！必點碧螺春抹綠豆腐冰，選用三峽特有的碧螺春製作成豆腐奶酪，再搭配蜜黃豆，堪稱台版宇治金時！現在提供外帶服務哦！

▲很紅的豆腐冰在三峽老街（圖／美食客Jessie.W提供）

TOP 5／阿爸の芋圓

新北市／永和區｜台北市／大同區

在樂華夜市超火紅的阿爸の芋圓，最近在京站B3也有外帶杯裝店！在有獨特蔗香的蔗片冰上鋪滿芋泥、芋圓、白玉、珍珠等配料，超大份量建議組隊挑戰！防疫期間可以外帶或利用Cutaway跟UberEats平台！

▲阿爸の芋圓也有外帶。（圖／美食客提供）

TOP 4／TAMA TAMA ／たまたま 慢食堂

桃園市／桃園區

桃園生意超好的日系冰店，販售抹茶、焙茶冰品還有烤糰子等，平常生意好可能要候位一小時！抹茶控必點豪華宇治金時，有紅豆、白玉、抹茶凍，上面再一顆抹茶冰淇淋！抹茶冰苦甜適中，根本抹茶控天堂！現在可以透過iCHEF點餐哦！

▲抹茶控必點豪華宇治金時（圖／美食客ping.dianping提供）

TOP 3／浪花丸かき氷•淡水分号

新北市／淡水區

花蓮人氣冰店浪花丸かき氷在淡水開的分店，坐在河岸旁邊欣賞風景邊吃可愛的冰超放鬆！必點八重山彩熊君，紅橙黃綠藍靛紫彷彿把彩虹吃下肚！繽紛可愛、酸甜清爽，適合跟朋友、家人一同造訪！富士山造型也很吸睛，目前自主停業中哦！

▲八重山彩熊君（圖／美食客穎川晴提供）

TOP 2／桑原商店

台南市／東區

從去年冰品榜的第十名前進到第二名，受歡迎程度可想而知！日式復古的店外觀吸引許多人朝聖，販售炸甜甜與霜淇淋。每天更換不同口味，且太晚來就吃不到啦！純天然的霜淇淋拍完美照就要快點開吃，否則會滴滿手！目前自主停業中！

▲純天然的霜淇淋（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

TOP 1／清水堂愛玉專賣店

台南市／中西區

台南必吃冰店，浮誇的配料總讓人驚艷！一顆顆草莓放滿沒在手軟！靈感豐富的老闆常常推出新品，防疫期間更是研發出多種甜點，可口的珍珠奶茶可麗露愛玉讓人好期待能到店用餐！現在只能到店外帶飲品，建議先預訂哦！

▲台南必吃冰店（圖／美食客Shany提供）

圖、文／MENU美食誌

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