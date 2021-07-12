10間「美式餐廳」吃完保證回不去！在家狂嗑漢堡、炸物拼盤追劇剛好

說到美式餐廳可別只吃麥當勞！下面十間吃完保證回不去，跟著小編一起一秒到美國！

TOP 10／ROUTE3 三號公路

苗栗縣／大湖鄉

苗栗大湖可不只草莓園可以去，這間美式餐廳也很值得一去！從餐廳外觀、食物到餐盤都有濃濃的美式風格！每個漢堡都會附一份玉米碎片跟塔塔醬，漢堡上層麵包鋪上些許脆片增添風味，裡頭的雞肉鮮嫩多汁，低消是一杯飲料哦！

▲ROUTE3 三號公路（圖／美食客Ya_ru提供）

TOP 9／角落UTOPIA

新北市／板橋區

在板橋第一體育場附近的角落是間漢堡專賣店，提供牛肉堡、雞肉堡、豬肉堡、海鮮堡任君選擇！口味選擇超多，選擇障礙請慎入！漢堡整體搭配很清爽，店內服務一級棒！現在外帶自取漢堡還能折20元！

▲角落UTOPIA（圖／美食客象山女子提供）

TOP 8／TABLE JOE PLUS喬桌子．廚房

新竹市／北區、東區

在新竹遠百與巨城附近有兩間分店的喬桌子，販售漢堡、義大利麵、早午餐、沙拉等，不過漢堡主打牛肉，非牛肉的選擇只有兩種。推薦Pier加州海鮮盤，裡面有滿滿海鮮，鮮蝦、淡菜、透抽還有些許蔬菜，一旁的法國麵包沾取醬汁非常搭配！

▲TABLE JOE PLUS喬桌子．廚房（圖／美食客重機女紙提供）

TOP 7／德州鮮切牛排 TEXAS ROADHOUSE

台北市／松山區、信義區 ｜ 台中市/西屯區

喜歡大口吃肉的朋友們看過來！這間不只有雙主菜組合，更有三主菜可以滿足愛吃肉的你！餐點還會附上香烤麵包跟肉桂甜奶油醬，還可以續！推薦再加點一顆烤馬鈴薯，香濃滋味不容錯過！防疫期間也推出了人氣餐點外帶自取75折活動友呦！

▲德州鮮切牛排 TEXAS ROADHOUSE（圖／美食客林琦琦提供）

TOP 6／金色三麥 LE BLÉ D’OR

台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市、高雄市

說到金色三麥你只會想到蜂蜜啤酒嗎？在全台已有多家分店的金色三麥，餐點口味讓人無法挑剔！炸雞鮮嫩、豬肉美味，重點是份量超大，很適合多人好友或家庭聚餐！現在外帶自取還有三種優惠，趕快去研究研究吧！

▲金色三麥 LE BLÉ D’OR（圖／美食客蔡茶茶提供）

TOP 5／樂子 THE DINER

台北市／信義區、大安區、南港區 ｜ 新竹市/東區

樂子提供了道地的美式早午餐，必點班尼迪克蛋系列，邪惡的蛋黃將麵包覆蓋，有多種口味，其中客家鹹豬肉的台美結合讓人驚奇！漢堡的起司非常誘人，讓人想大口咬下！在防疫三級警戒解除前外帶自取有88折優惠哦！

▲樂子 THE DINER（圖／美食客豬提供）

TOP 4／BUTCHER BY LANPENGYOU 屠夫漢堡

台北市／信義區

信義區的好吃美式餐廳也太多！爛朋友漢堡有多種口味，每一種都是經典呀！漢堡排超厚，外層煎的焦香、裡面還有滿滿肉汁！必點海鹽堅果牛奶糖堡，鹹甜風味加上牛肉與培根的香味非常涮嘴！近期使用inline預訂享有88折的折扣哦！

▲BUTCHER BY LANPENGYOU 屠夫漢堡（圖／美食客Aki Miranda提供）

TOP 3／GUMGUM BEER & WINGS 雞翅啤酒吧

台北市／信義區、內湖區

空間舒適且每一樣都好吃，是個適合三五好友聚會的餐廳！雞翅不用說完全是招牌，口味選擇超多樣，還能用拼盤搭配！燉飯必點干貝蝦膏，濃厚的蝦膏味搭配煎到剛剛好的干貝，是滿滿的鮮甜味啊！三間分店推出的防疫優惠不同，想吃就訂起來吧！

▲GUMGUM BEER & WINGS 雞翅啤酒吧（圖／美食客Aazona提供）

TOP 2／EVERYWHERE BURGER CLUB漢堡俱樂部

台北市／大安區

在台北東區商圈很火紅的漢堡店！外觀走簡約美式風，內部是開放式廚房，等待漢堡時一邊看製作過程非常療癒！必點杏仁碎培根花生醬漢堡，搭配非常經典！焦糖冰奶茶跟麥當勞已經下架的焦糖奶茶一模一樣，想回味的人必點啊！

▲EVERYWHERE BURGER CLUB漢堡俱樂部（圖／美食客頤晞提供）

TOP 1／貳樓餐廳 SECOND FLOOR CAFE

台北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義市、高雄市

在全台六縣市已有多家分店的貳樓餐廳，提供新美式風格的餐點，有早午餐、義大利麵、漢堡、炸物等。必點老法式板腱牛早午餐，營養均衡、份量十足！餐點美味不踩雷！防疫期間推出了外帶自取全面五折優惠，CP值超高！

▲貳樓餐廳 SECOND FLOOR CAFE（圖／美食客Chan Chia Chia提供）

圖、文／MENU美食誌

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