fb ig video ETtoday search mobile

10間「美式餐廳」吃完保證回不去！在家狂嗑漢堡、炸物拼盤追劇剛好

>

說到美式餐廳可別只吃麥當勞！下面十間吃完保證回不去，跟著小編一起一秒到美國！

TOP 10／ROUTE3 三號公路
苗栗縣／大湖鄉

苗栗大湖可不只草莓園可以去，這間美式餐廳也很值得一去！從餐廳外觀、食物到餐盤都有濃濃的美式風格！每個漢堡都會附一份玉米碎片跟塔塔醬，漢堡上層麵包鋪上些許脆片增添風味，裡頭的雞肉鮮嫩多汁，低消是一杯飲料哦！

▲全台美式餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲ROUTE3 三號公路（圖／美食客Ya_ru提供）

TOP 9／角落UTOPIA
新北市／板橋區

在板橋第一體育場附近的角落是間漢堡專賣店，提供牛肉堡、雞肉堡、豬肉堡、海鮮堡任君選擇！口味選擇超多，選擇障礙請慎入！漢堡整體搭配很清爽，店內服務一級棒！現在外帶自取漢堡還能折20元！

▲全台美式餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲角落UTOPIA（圖／美食客象山女子提供）

TOP 8／TABLE JOE PLUS喬桌子．廚房
新竹市／北區、東區

在新竹遠百與巨城附近有兩間分店的喬桌子，販售漢堡、義大利麵、早午餐、沙拉等，不過漢堡主打牛肉，非牛肉的選擇只有兩種。推薦Pier加州海鮮盤，裡面有滿滿海鮮，鮮蝦、淡菜、透抽還有些許蔬菜，一旁的法國麵包沾取醬汁非常搭配！

▲全台美式餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲TABLE JOE PLUS喬桌子．廚房（圖／美食客重機女紙提供）

TOP 7／德州鮮切牛排 TEXAS ROADHOUSE
台北市／松山區、信義區 ｜ 台中市/西屯區

喜歡大口吃肉的朋友們看過來！這間不只有雙主菜組合，更有三主菜可以滿足愛吃肉的你！餐點還會附上香烤麵包跟肉桂甜奶油醬，還可以續！推薦再加點一顆烤馬鈴薯，香濃滋味不容錯過！防疫期間也推出了人氣餐點外帶自取75折活動友呦！

▲全台美式餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲德州鮮切牛排 TEXAS ROADHOUSE（圖／美食客林琦琦提供）

TOP 6／金色三麥 LE BLÉ D’OR
台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市、高雄市

說到金色三麥你只會想到蜂蜜啤酒嗎？在全台已有多家分店的金色三麥，餐點口味讓人無法挑剔！炸雞鮮嫩、豬肉美味，重點是份量超大，很適合多人好友或家庭聚餐！現在外帶自取還有三種優惠，趕快去研究研究吧！

▲全台美式餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲金色三麥 LE BLÉ D’OR（圖／美食客蔡茶茶提供）

TOP 5／樂子 THE DINER
台北市／信義區、大安區、南港區 ｜ 新竹市/東區

樂子提供了道地的美式早午餐，必點班尼迪克蛋系列，邪惡的蛋黃將麵包覆蓋，有多種口味，其中客家鹹豬肉的台美結合讓人驚奇！漢堡的起司非常誘人，讓人想大口咬下！在防疫三級警戒解除前外帶自取有88折優惠哦！

▲全台美式餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲樂子 THE DINER（圖／美食客豬提供）

TOP 4／BUTCHER BY LANPENGYOU 屠夫漢堡
台北市／信義區

信義區的好吃美式餐廳也太多！爛朋友漢堡有多種口味，每一種都是經典呀！漢堡排超厚，外層煎的焦香、裡面還有滿滿肉汁！必點海鹽堅果牛奶糖堡，鹹甜風味加上牛肉與培根的香味非常涮嘴！近期使用inline預訂享有88折的折扣哦！

▲全台美式餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲BUTCHER BY LANPENGYOU 屠夫漢堡（圖／美食客Aki Miranda提供）

TOP 3／GUMGUM BEER & WINGS 雞翅啤酒吧
台北市／信義區、內湖區

空間舒適且每一樣都好吃，是個適合三五好友聚會的餐廳！雞翅不用說完全是招牌，口味選擇超多樣，還能用拼盤搭配！燉飯必點干貝蝦膏，濃厚的蝦膏味搭配煎到剛剛好的干貝，是滿滿的鮮甜味啊！三間分店推出的防疫優惠不同，想吃就訂起來吧！

▲全台美式餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲GUMGUM BEER & WINGS 雞翅啤酒吧（圖／美食客Aazona提供）

TOP 2／EVERYWHERE BURGER CLUB漢堡俱樂部
台北市／大安區

在台北東區商圈很火紅的漢堡店！外觀走簡約美式風，內部是開放式廚房，等待漢堡時一邊看製作過程非常療癒！必點杏仁碎培根花生醬漢堡，搭配非常經典！焦糖冰奶茶跟麥當勞已經下架的焦糖奶茶一模一樣，想回味的人必點啊！

▲全台美式餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲EVERYWHERE BURGER CLUB漢堡俱樂部（圖／美食客頤晞提供）

TOP 1／貳樓餐廳 SECOND FLOOR CAFE
台北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義市、高雄市

在全台六縣市已有多家分店的貳樓餐廳，提供新美式風格的餐點，有早午餐、義大利麵、漢堡、炸物等。必點老法式板腱牛早午餐，營養均衡、份量十足！餐點美味不踩雷！防疫期間推出了外帶自取全面五折優惠，CP值超高！

▲全台美式餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲貳樓餐廳 SECOND FLOOR CAFE（圖／美食客Chan Chia Chia提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 美式, 全台, 台中, 台北, 台南, 嘉義, 拼盤, 新北, 新竹, 早午餐, 桃園, 漢堡, 炸物, 牛排, 餐廳, 苗栗, 高雄

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

從生日月份看你是哪種「女友類型」，3月愛吃醋、8月根本萬人迷

從生日月份看你是哪種「女友類型」，3月愛吃醋、8月根本萬人迷

星巴克「炫彩鑽石杯」閃爆！轉一轉有夢幻光芒　只裝水也超質感

星巴克「炫彩鑽石杯」閃爆！轉一轉有夢幻光芒　只裝水也超質感

2021無印良品最熱賣保養好物Top 5！網讚冠軍：高CP、濕敷不心疼

2021無印良品最熱賣保養好物Top 5！網讚冠軍：高CP、濕敷不心疼

Seiko「鮪魚罐頭」紀念錶藍漸變黑面亮相　限量80只得手刀搶 夏日容易乾枯掉髮？洗之前「多一步」解決問題　髮根蓬鬆又豐盈 單喝美式膩了嗎？四種新喝法DIY　夢幻玫瑰美式、甜橙口味超好喝 少時Tiffany、秀英默契太驚人！碰巧撞衫兩人都超美，連鞋子都有姐妹款 凱特王子妃誇張紅耳環助陣英格蘭失利　失望全寫在臉上　 Apple AirPods Pro現省2000元！激殺5990元　手刀衝了、開會更方便 Krystal緊身禮服吸80萬讚！網認證「瘦回巔峰」　腳踩拖鞋照樣美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面