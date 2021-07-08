風・Luxury／愛馬仕擬真月相錶摩登　價格更誘人

▲愛馬仕Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相錶，684,400元。（圖／愛馬仕提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

睽違6年，愛馬仕（Hermès）與旗下Vaucher Manufacture機芯廠終於再推出全新的自製機芯H1953，創作Slim d’Hermès系列第一只Squelette Lune鏤空月相錶，以極簡的鏤空線條、摩登手法詮釋南北月相功能，並採用對比色調的雙材質設計，由霧面噴砂處理的鈦金屬錶殼搭配亮面拋光的鉑金錶圈，更吸引人的是定價684,400元，極具競爭力。

▲愛馬仕Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相錶的錶殼為鈦金屬材質，搭配鉑金錶圈。



愛馬仕不僅工藝腕錶令人印象深刻，複雜腕錶也屢創驚喜，一般月相錶多以古典面貌示人，但Slim d’Hermès系列首款 Squelette Lune鏤空月相錶以明暗對比設計流露時尚感，裝配的新款H1953機芯為超薄自動上鍊機芯，俐落線條骨架鍍深灰色PVD與微噴砂處理，邊緣以手工細緻倒角；錶殼也呈現對比色，輕盈鈦金屬錶殼配上鉑金錶圈，與面盤設計相呼應。

▲Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相錶的自製機芯H1953，是愛馬仕與旗下Vaucher Manufacture機芯廠睽違6年的新作。



Slim d’Hermès系列Squelette Lune鏤空月相錶最大亮點落在6時位置的南北月相顯示，愛馬仕採用「選擇性金屬化」處理的礦石玻璃製作擬真月亮，完美呈現從地球觀測月球的樣貌。為搭配黑灰銀色調組合，錶款採用深藍色縫線裝飾的石墨色短吻鱷魚皮錶帶，展現好質感。

▲香奈兒Boy∙Friend 18K BEIGE米色金鏤空腕錶限量55只，3,342,000元。（圖／香奈兒提供）



同為時尚圈殿堂級品牌的香奈兒（CHANEL），亦在錶界佔有一席之地，旗下鏤空錶首推裝載自製Caliber 3鏤空手動上鍊機芯的Boy∙Friend 腕錶，今年新款為18K BEIGE米色金款示，從錶帶到腕錶中心如建築結構般的機芯皆以18K BEIGE米色金呈現，錶圈鑲嵌23顆總重約 0.92 克拉長階梯形切割鑽石更顯貴氣，限量55只。

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