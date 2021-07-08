德國模特兒穿「台牌禮服」登坎城紅毯！　橄欖綠羽毛裝掀外媒熱議

▲德國人氣部落客Leonie Hanne（萊奧妮漢妮）穿著台牌禮服現身坎城影展紅毯 。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

第74屆坎城影展於6日盛大舉辦開幕紅毯，名模與女星們都搬出亮眼禮服迎戰，其中德國人氣部落客Leonie Hanne（萊奧妮漢妮）也受邀參加，她身穿一套鮮明的橄欖綠搭配粉紅色長羽毛禮服吸引外媒目光，而該套禮服驚喜出自台灣訂製禮服品牌NICOLE + FELICIA，成功登上國際舞台。

▲Leonie Hanne選擇亮眼的橄欖綠禮服為戰袍，立刻在紅毯眾多女星中脫穎而出 。（圖／CFP）

德國模特兒、時尚部落客Leonie Hanne 在IG擁有超過3百萬粉絲追蹤，也是各大時裝周常客，高人氣一直是外媒矚目焦點，此次登上坎城影展紅毯，她選擇亮眼的橄欖綠禮服為戰袍，鮮明色系立刻在紅毯眾多女星中脫穎而出。禮服以細肩帶勾勒她的顯瘦身材，將唯美的肩頸線條一次放送，加上火辣深V大開氣場；順著視線向下，並以夢幻輕盈的粉紅色長羽毛點綴於裙襬間，與層層堆疊的蛋糕裙相輔助，增添不少靈動氣息。

而絕美禮服其實就出自台灣訂製禮服品牌NICOLE + FELICIA，由兩位8年級生主理人張方瑜（Felicia）、張方綺（Nicole）姊妹檔在2015年創立，短短6年時間就已是眾多女星的紅毯愛牌。品牌此次也特別空運最新一季即將曝光的系列到坎城，讓Leonie Hanne搶先穿著，果真有不少外媒都注意到她的身影，讓台灣禮服在國際舞台上大放異彩。

▲俄羅斯版時尚媒體刊出Leonie Hanne穿著NICOLE + FELICIA。（圖／翻攝自IG）