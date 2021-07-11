把「綠意」帶進家中消暑又淨化！生態瓶、紙盆栽　3種小物提升空間美感

▲用植物好好的布置家中空間。（圖／pexels，下同）

在忙碌的工作循環中，就算有休假，也只想廢在床上放空靈魂，什麼都不想做，但在有了不少的閒暇時間後，可以試著去把平常懶得整理的淩亂空間收拾得乾乾淨淨，再花個心思去做點布置，把家中的氛圍變得溫馨親人，不過看著整個空間，是否還是覺得少了些什麼呢？

其實綠意盎然的植物是適合的點晴之選，而在植裁之外，也有其他相似物件可擺放，來增添工作桌、窗台等處的美感，透過本篇的介紹，挑選自己喜歡的那一種，好好的布置家中空間吧！

1.用盆栽打造療癒感

植裁的的舒緩氣息總會帶給人好心情，也是讓室內空間瞬間升級的最佳選物。對於園藝新手可從容易照顧的植物入手，像人盡皆知的黃金葛就是最佳選擇，生長很迅速，可讓它垂掛或往上攀生，擺飾方式變化多端，就算沒有綠手指也可以照料的很好，此外，粗肋草、圓葉椒草、七里香也是不錯的選項。

大型室內盆栽的擺飾效果會頓時提升空間的層次感，很適合擺在各個角落，不只省錢又馬上為空間增添生氣，有的還具備淨化空氣的功能，最常見的大型室內植物是擁有挺拔樹幹和多肉葉片的橡皮樹，而近年最受歡迎的非有特殊裂口葉片的龜背芋莫屬了，不論擺放在哪種裝潢風格都很百搭，對甲醛和二氧化碳也有超強吸收作用哦！另外，像琴葉榕、天堂鳥、虎尾蘭、圓扇蒲葵等，也都各有特色，大家可依自己的喜好選個幾盆，把家裡好好布置一番。

2.進入生態瓶的微型植物世界

▲生態瓶的微型植物世界（圖／pinterest）

對忙碌的現代人來說，想撥出一點時間去照顧植裁可能會心有餘而力不足，所以，近幾年愈來愈多人開始注意到生態瓶，生態瓶是讓植物種在玻璃容器裡，不用每天澆水，也能形成穩定的生態循環。

密封式和開口式是生態瓶的兩種型態，密封式主要是養植需要潮濕條件的苔蘚植物，再澆成少量的水，就會自行水循環，不需再打開蓋子照護，而開口式多是種植乾爽環境的植物，像台灣大多是運用多肉植物，只要依照各種植物特性去定期澆水就可以了。現在網路上或是坊間都有教學，只要花點時間去 DIY，就可以獲得專屬自己的微景觀。看著生態瓶，疲憊的心靈都被療癒了呢！

3.手製的美麗植栽們

▲可愛又療癒的紙盆栽也能做擺飾（圖／IG@littlerayofsunflower）

完全不相信自己能照顧好任何植物，但心裡又想有植裁可以放在家裡，這樣的矛盾心態，讓人煩惱不己。這個無解之題，紙盆栽絕對是最佳解答，現在網路上有很多紙盆栽的教學，可以做出同樣可愛又療癒的盆景來擺飾，若是手不巧的人也不用擔心，透過一些網路平台也可以獲得足以亂真的紙盆栽。

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