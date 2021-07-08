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9成女生都踩雷！夏季5大保養誤區：頻繁洗臉其實不會除油光

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▲▼夏季保養錯誤。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲肌膚過度清潔只會讓出油更加嚴重。（圖／翻攝自IG/ahc_official，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏天到了，原本以為宅在家防疫一定能養出好肌膚，沒想到粗大毛孔、粉刺痘痘紛紛出來見人，原來維持先前的保養方式已經行不通，那些你誤以為正確手法，原來會導致爛臉，以下5點千萬避開，才能擁有精緻仙女肌膚。

▲▼夏季保養錯誤。（圖／記者曾怡嘉攝）

#冷水洗臉

夏天喝冷飲幫助消暑，洗臉當然也要用冷水才暢快？夏季因體溫升高，洗臉若是使用冷水會刺激肌膚，導致毛孔收縮，這樣子累積在肌膚中的油脂汙垢變得很難清除，久而久之就會引起粉刺、痘痘等惱人問題。

#頻繁洗臉來去油

不少油肌或是混和偏油肌膚的女生，一到夏天肌膚出油大增，只好一直頻繁洗臉，把油光洗掉。其實這樣過度去油，反而會破壞肌膚角質層，導致屏障受損，使肌膚誤以為缺油而分泌更多油脂，因此洗臉適當即可，每天早晚清潔兩次就足夠。

#防曬塗厚一點曬不黑

許多皮膚科醫師都提醒大家，防曬乳一定要塗足夠，否則防曬絕對白做工，因此不少女生喜歡塗厚厚一層求平安，但是過於厚重容易給肌膚帶來負擔，不只毛孔不透氣，更會影響後續底妝不服貼。防曬只要適量即可，做到隨時補塗才是關鍵。

#保濕噴霧超萬能

夏季長時間待在冷氣房，肌膚多少會乾燥缺水，這時候拿出保濕噴霧噴一噴，就能幫助補水，真的超方便，但不少人誤以為用了噴霧就不需要保濕，要知道保濕噴霧的補水效果是暫時的，並沒有長效保濕效用，夏季肌膚混合汗水和油脂，建議使用噴霧前，先輕壓臉部多餘油脂，肌膚才透氣。

#沿用先前的保養品

夏季氣溫飆高，肌膚出油量變大，建議保養品需要更換成清爽型，若沿用先前較為滋潤的產品，容易導致肌膚油水分泌不平衡，使得粗大毛孔、粉刺痘痘問題出現。

關鍵字：

夏季, 保養錯誤

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