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平易近人的5道「甜點食譜」！提拉米蘇、雪Q餅都能在家自己做

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▲甜點食譜。（圖／女子學）

▲5種甜點的食譜（圖／Pinterest、Flipper’s 奇蹟的舒芙蕾鬆餅）

甜點是一個使人感到幸福的存在，心情好可以吃甜點慶祝，心情不好更需要吃個甜點來撫慰一下心靈，從外觀給人的期待到吃下去後所產生的多巴胺，都是吃甜點的最佳理由，許多甜點看起來華麗又好吃，實際做起來也非常簡單，既然現在不方便出門，不如就自己動手做吧！以下分享 5 種甜點的食譜，在家也可以吃甜點療癒心情唷！

一、杏仁瓦片

▲甜點食譜。（圖／女子學）

▲杏仁瓦片（圖／Pinterest）

準備材料：杏仁片、無鹽奶油、低筋麵粉、雞蛋、糖粉、鹽

1.首先將低筋麵粉和糖粉過篩，無鹽奶油隔水加熱備用，也可使用微波爐加熱。

2.將蛋白與蛋黃分離，蛋白加入鹽巴後打至稍微發泡，接著加入融化的奶油攪拌均勻。

3.過篩後的粉類倒入發泡蛋白，攪拌至看不到粉狀後，加入杏仁片輕輕攪拌，記得不要把杏仁片弄碎，不然不好看且吃不出杏仁口感。

4.將杏仁糊鋪在烘焙紙上，鋪越薄餅乾就會越脆，接著放入已經預熱至 170 度的烤箱中。

5.拿出來放涼後即可完成酥酥脆脆的杏仁瓦片。

二、雪 Q 餅

▲甜點食譜。（圖／女子學）

▲雪 Q 餅（圖／Pinterest）

準備材料：奇福餅乾、棉花糖、蔓越莓乾、奶粉、無鹽奶油

1.把奇福餅乾折一半，不要折太碎，會失去餅乾的口感。

2.將無鹽奶油隔水加熱，然後加入棉花糖攪拌至融化，棉花糖可以選擇顆粒小的，或者可以將大棉花糖剪小融化較快。

3.將奶粉倒入以乳化的棉花糖中攪拌至無粉末，接著放入蔓越莓乾及奇福餅乾輕輕攪拌，直到所有餅乾都沾到棉花糖為止，此時須不停隔水加熱，否則會結塊不容易攪拌。

4.起鍋倒入模具中鋪平，放入冷藏使其變硬後即可以切塊食用。

三、舒芙蕾

▲甜點食譜。（圖／女子學）

▲舒芙蕾（圖／Pinterest）

準備材料：雞蛋、低筋麵粉、泡打粉、砂糖、鹽、牛奶、油

1.低筋麵粉過篩，和泡打粉、鹽一起加進蛋黃中攪拌。

2.將蛋白打發，並分次加入砂糖一起打至乾性發泡。

3.分批將蛋白雙加入蛋黃中攪拌均勻。

4.鍋子或電烤盤開小火，鍋底抹上少許油，將麵糊輕輕堆疊上去，鍋中加入少許的水後蓋上鍋蓋悶 5 分鐘，翻面後再加水悶 3 分鐘。

5.起鍋後加上喜歡的果醬、冰淇淋、水果，舒芙蕾就完成了。

四、提拉米蘇

▲甜點食譜。（圖／女子學）

▲提拉米蘇（圖／Pinterest）

準備材料：蛋黃、砂糖、鮮奶油、馬斯卡彭、濃縮咖啡、手指餅乾、可可粉

1.將蛋黃和砂糖一起隔水加熱至完全融化，再加入馬斯卡彭攪拌至均勻。

2.鮮奶油打發至發泡，再加入步驟 1 的馬斯卡彭中拌勻，完成慕斯。

3.將手指餅乾沾濃縮咖啡後放進容器底部，不要泡太久避免餅乾軟爛。

4.在手指餅乾上擠上慕斯，並重複手指餅乾與慕斯 2～3 次，並在最頂層撒上可可粉即可食用，冰過之後會更好吃。

五、檸檬塔

▲甜點食譜。（圖／女子學）

▲檸檬塔（圖／Pinterest）

準備材料：塔皮、檸檬、蛋、砂糖、無鹽奶油

1.將雞蛋和奶油攪拌均勻。

2.檸檬榨汁後用煮到沸騰，沿著鍋邊倒入步驟 1 的雞蛋中，一定要沿著鍋邊，不然蛋會變熟喔！

3.繼續一邊以小火加熱，一邊同時攪拌，乳化後再加入奶油拌至完全融化，即可倒入塔皮中。

4.放涼凝固後可以撒上檸檬皮點綴香氣。

每次看到精緻的甜點都以為要很多步驟和器具才能做出來，不過其實甜點的作法很多種，也有很多取代性的食材和工具可以達到相同的效果，在家待到無聊了嗎？跟著做做看或許會發現原來自己也能成為甜點大師喔！

延伸閱讀：

跟上 IG 的手作甜點炫風：分享 3 款零失敗居家食譜 ，一解你的甜食癮！

專訪台南巷弄人氣甜點店「移動的鍋子」：是店也是家！故事要從一間承載情感的跨代宅說起

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 烘焙, 甜食, 甜點, 簡易食譜, 食譜, 手作甜點

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