巴黎高訂周／等了半世紀！BALENCIAGA蒙面新娘、刺繡禮服藏驚喜

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA（巴黎世家）時隔53年重啟高訂系列，終於在昨（7日）登場，也成為創意總監Demna Gvasalia執掌下的首個高訂作品，以建築靈感而生，將禮服變得日常化，有毛巾浴袍式大衣、休閒運動服延續過往風格，而最後壓軸的面紗新娘禮服更結合品牌創始人最後一季設計，一出現就讓時尚迷好驚喜，成為本季經典之作。

▲高訂生活化，裹身大衣被做成了毛巾浴袍 。（圖／品牌提供）

此次巴黎高訂周的重頭戲絕對是BALENCIAGA，自1967年創始人Cristóbal Balenciaga 先生離開時尚界後，揮別半世紀品牌首次重啟高訂，從沒有音樂、燈光效果的極簡伸展台開始，便可得知本季回歸原始服裝秀的決心。以建築衍生的剪裁靈感開始，全系列共63套服飾，將高訂創造出生活化的一面。

像是裹身大衣被做成了毛巾浴袍的感覺，更加舒適穿著，以羊絨為內襯的運動服和連帽衫依舊散發巴黎世家專屬魅力，並通過標誌性的繭形輪廓或蕩領裁剪，在平凡中創造新意。

▲全手工縫製的晚裝禮服輪廓流暢 。（圖／品牌提供）

品牌此次更與女帽製造商 Philip Treacy、刺繡工坊 Atelier Jean-Pierre Ollier、Maison Lesage等高級訂制手工坊合作，體現在全手工縫製的晚裝禮服上，以施華洛世奇水晶網狀面料而製作輪廓流暢的連衣裙、鋁鏈演繹的編花針織毛衣；眾多模特兒更頂著幾乎遮住全臉的巨大圓帽出場，帶來視覺震撼。

▲古典花卉禮服。（圖／品牌提供）

▲壓軸的面紗新娘禮服。（圖／品牌提供）

同時Demna Gvasalia不忘在過去的高訂作品中尋找創新意義，以花卉刺繡禮服結合當初為Jacqueline Kennedy （甘迺迪夫人） 製作的一件古典珍藏高級訂製作品；為致敬創始人Cristóbal Balenciaga，則以縮寫字母「C.B.」繡在絲綢領帶、府綢襯衫之上，而壓軸的面紗新娘禮服也很眼熟，便是創始人54年前呈獻的最後一季設計，是句點也是全新開始。

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