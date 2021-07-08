BTS當LV秀主角！金泰亨手拿「咖啡杯」帥翻　隊長氣勢驚人，阿米：像在拍電影

記者王則絲／台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）昨日晚間於韓國首爾再度發表2021秋冬男裝，這回由全球品牌大使BTS防彈少年團擔任大秀主角演繹新裝，讓全球的ARMY都超興奮！BTS成員們分別穿著7套秋冬新造型，並於影片中帶領觀眾穿梭看秀，其中成員V金泰亨手裡拿著本季最具話題性的「咖啡杯」，隊長RM金南俊則是穿著超長大衣、提著銀色鏡面硬箱，超強烈氣場讓粉絲驚呼：「像在拍電影。」

▲LOUIS VUITTON於首爾展開 2021秋冬男裝大秀，並由品牌大使BTS成員負責演繹。（圖／品牌提供，以下同）



回味1月時巴黎男裝周亮相的2021秋冬男裝的主題，LOUIS VUITTON男裝設計師Virgil Abloh以「當你長大，你想成為什麼樣的人？」進行反思，將生活裡常見的各種職業元素融入設計，用服裝實現不受性別、膚色或任何因素侷限的夢想，當時秀場上出現的建築物造型服裝、飛機手袋、咖啡杯手袋、銀色鏡面質料的單品⋯⋯都成為焦點。

▲Jimin朴智旻戴上搶眼墨鏡負責開秀，穿著灰白色石頭紋路西裝，並搭配Monogram銀色鏡面托特包。



這次2021男裝大秀於首爾再度呈現，找來重量級品牌大使BTS擔任主角，在充滿工業風的巨大水泥建築與鷹架場地裡走秀，成員們一個接一個藉由眼神交換，輪流帶領觀眾穿梭秀場。首先由Jimin朴智旻負責開秀，立刻亮相了由粗金條構成上緣邊框的搶眼墨鏡單品，穿著灰白色石頭紋路西裝，並搭配Monogram銀色鏡面托特包。

▲RM金南俊穿著2021秋冬男裝大秀上第一套Look現身。



接著鏡頭交給隊長RM金南俊，他身穿原先大秀上的第一套Look現身，超長大衣與紳士帽，以及手提硬箱包的組合，讓他瞬間氣場爆棚，穿著飛機裝飾服裝造型的還有SUGA閔玧其與忙內Jung Kook田柾國。

▲SUGA閔玧其穿著飛機裝飾西裝與焦點球鞋。



▲「黃金忙內」Jung Kook田柾國穿著超長版拖地大衣，同樣綴有飛機元素。



曾奪下世界第一美顏的V金泰亨同樣選以長版大衣造型，搭配寬鬆格紋褲裝，一手提著公事包、另一手則是拿著掀起話題的「咖啡杯」造型手袋，演繹最帥的「咖啡杯」穿搭；J-hope鄭號錫頂著銀白髮色，駕馭起花紋套裝游刃有餘，躍升全團最搶眼的一員；影片最後由Jin金碩珍壓軸收尾，紅色大格紋大衣搭配綠色Monogram手袋，製造對比視覺。

▲V金泰亨手拿最具話題性的「咖啡杯」手拿包，帥翻全場。



▲J-hope鄭號錫頂著銀白髮色，駕馭起花紋套裝成為全團最亮眼。



▲最後由Jin金碩珍壓軸收尾。



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