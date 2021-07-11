星巴克「炫彩鑽石杯」閃爆！轉一轉有夢幻光芒　只裝水也超質感

編輯／Emily 圖／翻攝自小紅書@春日白茶、@小卓不想睡、10x10.co.kr

星巴克常推出讓大家瘋搶的杯款，繼之前的「紫色大理石紋杯」之後，大陸星巴克又有一款「炫彩鑽石杯」在小紅書上爆紅，透明杯子上有鑽石般的切面紋路，在光線照射下會發出不同顏色的光芒，夢幻造型類似裝威士忌的酒杯，就算只裝水也質感爆表。

大陸星巴克推出的「炫彩鑽石杯」顏值超高，杯子是透明玻璃材質，上面的立體切面紋路就像鑽石，當光線折射到杯子上，會閃耀出不同顏色的光芒，實在是太夢幻，拍照也難以捕捉它的美。杯子容量300ml，不能裝50度以上的飲品，透明材質和七彩光澤，裝進冰塊後更增添仙氣，非常適合夏天。

「炫彩鑽石杯」讓很多人聯想到裝威士忌的酒杯，中間放一顆冰塊，倒入琥珀色液體，夜晚來一杯超有氣氛，如果不喝酒，拿來裝美式咖啡、可樂也有類似的視覺效果，讓飲料瞬間變高級。而改裝別種飲料也會呈現不同色澤，如果裝水、透明的汽水或淺色果汁，就會充滿清新感。

另外，韓國文具10X10也有販售一款「彩虹光澤杯子」，透明圓弧狀的杯子，在光線照耀下會有粉紅、藍、紫等不同顏色的夢幻光芒，視覺上充滿夏日清涼感，杯子最高可耐熱到120度，所以冷、熱飲品都能裝，非常實用，用它喝東西會讓人心情愉悅。

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