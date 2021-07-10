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LIFE・經典／宛如蒙古包般的豪華小屋　邊洗澡邊看美景

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▲義大利Casa Ojalá圓形小屋。（圖／翻攝Beatrice Bonzanigo設計師官網）

▲義大利Casa Ojalá圓形小屋。（圖／翻攝Beatrice Bonzanigo設計師官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

或許因為疫情肆虐，讓許多人很想很能體會人煙罕至的美好，許多設計師發表以房間或小屋為單位的建築設計，它們除了在有限的空間內提供最完整的生活體驗之外，也在容易建造、生態保護上取得平衡，近期最受矚目的便是義大利Casa Ojalá圓形小屋，它擁有20種不同的使用方式，易於建造的有機設計也可以安置在任何的大自然中。

▲義大利Casa Ojalá圓形小屋。（圖／翻攝Beatrice Bonzanigo設計師官網）

Casa Ojalá的圓形外觀，很容易讓人聯想到蒙古包（雖然蒙古包更為機動與自然），但Casa Ojalá內部的設計更為豪華舒適，利用不同層次的木地板，可以變化出床鋪、浴廁設施與收納空間，加上360度可開啟的外牆，也可以稱之為觀景窗，即便在最人煙罕至的地區，也可以讓你彷彿身在豪華飯店的臥室一般。

▲義大利Casa Ojalá圓形小屋。（圖／翻攝Beatrice Bonzanigo設計師官網）

該小屋的主體是一個圓柱形結構，透過圓形的多層次地板、天花板進行建制，建築師Beatrice Bonzanigo是由帆船的概念來做發想，使用者可以透過繩索、手柄、滑輪等裝置，來改變房間內的樣貌，包括收納在地底下的雙人床鋪，置物櫃或是廚房流理台等，很多小巧思都像遊艇、帆船或是郵輪等有空間限制的聰明設計，以達到舒適與便利的使用方式。

▲義大利Casa Ojalá圓形小屋。（圖／翻攝Beatrice Bonzanigo設計師官網）

當使用者把外側的隔板拉開，便能在浴缸裡邊泡澡邊享受美景，當然坐在馬桶上也是，透過雨水回收系統，光照明地板以及過濾系統的整合，不需依靠大型的機電設備，Casa Ojalá就是一間能自給自足的小屋，主體使用木材、再生塑料製成的織物和手工陶瓷建造而成，以達到對環境最少的破壞。

▲義大利Casa Ojalá圓形小屋。（圖／翻攝Beatrice Bonzanigo設計師官網）

Casa Ojalá的概念最早曝光於2019年的米蘭設計周，近期也宣布與托斯卡納的Rosewood Castiglion del Bosco的高級連鎖酒店合作，將在旗下Capanna葡萄園設至第一間套房，該地生產著名的Brunello di Montalcino葡萄酒，而葡萄園也以私人度​​假勝地而聞名，預計這豪華小屋將為住客提供連綿起伏的丘陵和柏樹的美景體驗。

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 度假小屋

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