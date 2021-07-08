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萬寶龍鋼筆出現紫色眼鏡　源自坎城影展評審主席的招牌特色

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▲▼ 史派克李 。（圖／路透社）

▲擔任本屆坎城影展評審團主席的史派克李，一身桃紅LV裝與墨鏡稱霸開幕紅毯。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

第74屆坎城影展評審團主席史派克李（Spike Lee），在影展開幕式以一身向LV（Louis Vuitton，路易威登）訂製的桃紅西裝，搭配同色系的LV墨鏡、腳踩Nike潮鞋的亮眼裝扮，搶走所有女星的風采，他穿搭品味獨具，尤其是各種造型眼鏡是他的招牌特色，成為萬寶龍（Montblanc）向他致敬推出的大師傑作系列特別版的主要圖騰。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍向導演史派克李致敬，推出特別版書寫工具，以他最喜歡的紫色眼鏡為設計圖騰。（圖／翻攝Montblanc IG）
 

史派克李身兼演員、導演製片人、教授兼作家等多重身分，已創作了超過35部電影作品，在電影圈備受推崇，他曾說：「我喜歡書寫，就是用紙筆，我不打字的。我的大腦是這樣運作的，打字行不通，會妨礙我的思緒。」成為萬寶龍代言人，再合適不過。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列Spike Lee特別版套組含鋼筆、筆記本與墨水，28,600元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

萬寶龍特別打造向史派克李致敬的大師傑作系列特別版套組，內含全球限量500支的鋼筆、紫色墨水與筆記本，有趣的是鋼筆的筆蓋與筆記本封面皆有他的眼睛與紫色眼鏡圖案，因為紫色是他最鍾愛的顏色，而他的簽名則出現在鋼筆手工製作的Au585/14K黃金筆尖上。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列Spike Lee特別版套組鋼筆，筆蓋飾有極具個人特色的眼鏡圖案。

►女星遇到他慘輸！　坎城評審主席桃紅LV裝強壓露bra超模風采

►行李箱好講究！　美女網紅必備LV、坎城影展評審主席萬寶龍出征

 

關鍵字：

坎城影展, 史派克李, 萬寶龍, Montblanc, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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