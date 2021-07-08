PRADA推6萬瑜伽墊、4萬跳繩逼人運動！海灘風草編、毛圈紗手袋可愛登場

記者王則絲／台北報導

在這盛夏之時，PRADA推出全新OUTDOOR海岸假日系列，帶來眾多戶外海灘風服裝以及運動休閒單品，雖然台灣的民眾們還處於不可鬆懈的防疫期間，還是要提醒大家別忘了「運動」，不僅推出了超高價的6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩，還有超帥籃球、排球、足球⋯⋯另外，早已在IG上洗版的海灘風拉菲亞草編、毛圈紗材質手袋，也終於登場了！

▲PRADA OUTDOOR系列即日起至8月4日進駐微風廣場。（圖／品牌提供）

PRADA全新OUTDOOR企劃演繹四種自然主題：草坪野餐、沙灘嬉戲、清涼樹蔭、山舍微光，打造花園、海岸、山間與雪地的空間情感氛圍，全系列涵蓋商品數量超多，包括服裝、手袋與各式配件，各種你想得到的、想不到的都有。近日藝人Julia吳卓源、范少勳也有於IG上搶先示範，PRADA OUTDOOR系列即日起至8月4日進駐微風廣場。

▲吳卓源、范少勳搶先示範OUTDOOR系列。（圖／翻攝自IG）

PRADA OUTDOOR系列推出了許多運動用單品，提醒防疫期間的大家不要忘記運動了！但是只要印上了PRADA的招牌三角標誌就是不一樣，一張鮮亮橘色的瑜伽墊就要價6萬元、跳繩組合也要將近4萬元，悄悄出現在范少勳貼文中的黑色籃球，也是這次的焦點單品，黑色底、白色線與三角標誌的結合超帥。

▲PRADA推出6萬元瑜伽墊、39,000元跳繩組、22,000元籃球、3萬元排球。（圖／品牌提供）

除此之外，早已在IG上洗版一片的海灘風手袋也終於登場了，像是孫芸芸、韓星Tiffany都在穿的「毛毛拖鞋」，還有同材質製成的毛圈紗Hobo手袋都能買到，說到夏天必入手的草編包也涵蓋其中，包括拉菲亞草製成的Re-Edition手袋、韓星最愛的鏤空編織托特包，都帶來了超可愛的色調選擇。

▲繽紛顏色的海灘風毛圈紗、拉菲亞草編手袋全登場。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

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