Krystal緊身禮服吸80萬讚！網認證「瘦回巔峰」　腳踩拖鞋照樣美

▲鄭秀晶。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

女星Krystal鄭秀晶以f(x)成員出道，一直備受媒體矚目，近期被選為首爾國際兒童電影節宣傳大使，為出席閉幕式活動，她換上一身仙氣平口裙裝擺拍，罕見讓傲人好身材曝光，精緻臉蛋下，鄭秀晶露出傲人肩頸線條和美胸，輕輕鬆鬆就引起網友熱議。

▲鄭秀晶身兼RALPH LAUREN南韓品牌大使，穿著白色禮服擺拍 。（圖／翻攝自IG）

Krystal姣好顏值擄獲眾多粉絲，同時也是服飾品牌RALPH LAUREN南韓品牌大使，時常穿著旗下禮服出席紅毯，而此次身兼電影節宣傳大使也不例外，Krystal一頭波浪捲髮十分亮眼，以一襲米白色平口禮服擺拍，透過俐落的剪裁遊走纖細身材，並且色系完美襯托雪白肌膚顯得吹彈可破。

而過往Krystal常因身材忽胖忽瘦登上媒體版面，不過這回可以說是瘦回巔峰體態，不僅各個角度毫無贅肉，隨著平口裙裝露出傲人美胸與肩頸線條，頗有女星氣場。Krystal更捨棄高跟鞋，隨興穿著南韓小眾品牌Urbanic 30 平底拖鞋出鏡，禮服配拖鞋的組合卻完全不減吸睛程度，依舊引起網友狂讚：「女神無誤」、「秀晶又美出新高度」、「連生圖也好絕」。

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