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Apple AirPods Pro現省2000元！激殺5990元　手刀衝了、開會更方便

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文／C編

藍芽耳機是現在很多人必備的配件，「Her和她」推出「Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒」，原價7990元、特價5990元，現省2000元，適合喜歡享受音樂又追逐潮流的你，它也是視訊會議時的好幫手，划算又能讓3C生活更方便，而且再也不被總是纏繞難收納的耳機線困擾。 

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲Apple,AirPods Pro,耳機,藍牙無線耳機,無線耳機,。（圖／IG）

▲Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒，原價7990元、特價5990元，點我購買。

AirPods Pro為了佩戴的舒適度而精修每個細節，透過可選擇合適尺寸的耳塞套，締造「主動式降噪」所需的優越密合度，進而將入耳式耳機晉升至一個全新的層級。因此，將可以全心全意地感受音樂，甚至忘記戴著耳機。

▲airpods pro。（圖／Her） 

▲AirPods Pro一按就可以輕鬆轉換通透模式。

柔軟且富有彈性的矽膠耳塞套備有三種尺寸供選擇，並且一按即合。使用「耳塞套服貼程度測試」，以尋找最合適的尺寸，並享受最佳音質。這些具有內部收窄設計的耳塞套，能貼合耳形，確保AirPods Pro牢牢戴在耳中；而透氣孔能使壓力更均衡，讓耳朵彷彿毫無負擔感。

▲airpods pro。（圖／Her）

▲AirPods Pro矽膠耳塞套備有三種尺寸供選擇。

AirPods Pro 是市面上獨一無二具備「主動式降噪」功能的入耳式耳機，它可針對你耳道內的幾何結構和耳塞套的貼合度持續進行調節，以隔絕外界噪音，讓你全心專注於正在聆聽的內容。想要聽到周遭的聲音，只要按住耳機柄的力度感測器，即可在「主動式降噪」功能和「通透模式」之間進行切換；「通透模式」會讓外界聲音傳進耳朵，讓你與身邊的人聊天時，聽起來像平常一樣自然。

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▲Apple,AirPods Pro,耳機,藍牙無線耳機,無線耳機,。（圖／IG）

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「Her和她」推出「Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒」（公司貨），原價7990元、特價5990元，現省2000元，非常適合需要上線開會、聽音樂的你，擁有更好的音質，同時也可以輕輕鬆鬆跟別人通話，轉換方便。

關鍵字：

Apple AirPods Pro, APPLE, 耳機, Airpots pro, Her和她, Her

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