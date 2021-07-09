時尚與潮流的最強結合體！高提耶 x sacai x Nike販售預告正式發佈

一舉一動都會引起潮流圈極大動盪的 sacai 主理人阿部千登勢，今年與不少品牌展開令人難以想像的聯名企劃，如 CLOT、UNDERCOVER、fragment design 等都是讓球迷眼睛為之一亮的重磅鞋款。然而 sacai 其實 2021 年還將推出一款意想不到的合作，那就是日前曝光攜手法國高端時裝大師Jean Paul Gaultier的Nike Vaporwaffle，從有消息到現在已經等待了許久，而這雙鞋終於也要於近期正式販售啦！

被稱為時尚頑童的 Jean Paul Gaultier，過去曾擔任過 Hermès 的創意總監，其大膽、不按常理的美學思維，正好與擅長解構主義的 sacai 不謀而合。此回 sacai x Jean Paul Gaultier 維持 Nike Vaporwaffle 經典的雛形輪廓。不過在鞋身上，我們能看見類似於棒球手套的編織細節，不僅為外觀帶來更多辨識度，也使鞋面更加堅固。而材質面上，看似也改為散發絕佳光澤的小牛皮為主軸，搭配上麂皮與絨面革等異材質拼接，既有精品等級的質感，同時也保有潮流感十足的解構，是融合了當今兩位設計師精神的巔峰之作。

▲sacai x Jean Paul Gaultier x Nike Vaporwaffle一共會有兩款配色。（圖／sneakernews）



本次 sacai x Jean Paul Gaultier x Nike Vaporwaffle 一共會有兩款配色，一款為基本的黑白色調；另一款則為色系較為鮮明的款式，利用土黃色與海軍藍、橘色、綠色等繽紛元素，提供穿著者們不一樣的視覺感受。sacai x Jean Paul Gaultier x Nike Vaporwaffle 目前已釋出販售預告，將會於今年 9 月開始販售，詳細消息還請有興趣的朋友繼續鎖定 COOL 的後續報導。

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