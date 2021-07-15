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網瘋傳：好準！「吃飯時，最討厭同桌做什麼」　秒測近日壓力指數

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編輯 / Jhen

防疫期間宅家悶得慌，莫名的煩躁感讓你喘不過氣，卻毫無頭緒這股情緒來源？近期網上瘋傳一項心理測驗，從以下4樣「你最受不了同桌吃飯的同伴做什麼」，就能反映出你近日壓力指數，以及潛意識中的厭世來源，快一起往下看看！

Q：吃飯時，最受不了同桌吃飯的同伴做什麼事？

A. 咀嚼時發出很大的聲響

B. 手機先吃，餐點都涼掉了還在拍照

C. 瘋狂使用手機

D. 每次都吃不完，剩下一堆餐點


A. 咀嚼時發出很大的聲響

▲心理測驗看壓力指數 。（圖／翻攝IG）

▲近日生活變得緊繃，需嘗試漸漸放慢腳步。（圖 / 翻攝IG@__kindacool)

近期壓力指數：60%

你正在面對重要的工作、或責任，必須要集中很大的精神努力，卻也讓生活變得緊繃，時間一久，很容易就把身心累壞。嘗試漸漸放慢腳步，維持專注與放鬆之間的平衡，反而能增加處理工作的效率，同時培養好心情。

B. 手機先吃，餐點都涼掉了還在拍照

▲心理測驗看壓力指數 。（圖／翻攝IG）

▲雖然有壓力，卻是一份能夠讓你繼續前進的壓力。（圖 / 翻攝IG@yoo.xx)

近期壓力指數：40%

你剛好面臨生活中某個全新的方向或是開始，讓近期的心情有股莫名的緊張感，但雖然有壓力，卻是一份能夠讓你繼續前進的壓力，只要懷著初心，大步向目標邁進即可。

C.瘋狂使用手機

▲心理測驗看壓力指數 。（圖／翻攝IG）

▲要想辦法把壓力適時的發洩出來。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

近期壓力指數：100%

一直維持在強度的高壓下，甚至已經開始影響你的睡眠品質跟身體健康，而且這些壓力是從之前就不斷累積，不只是要想辦法把壓力適時發洩出來，並且暸解壓力源頭，趁機徹底解決。


D.每次都吃不完，剩下一堆餐點

▲心理測驗看壓力指數 。（圖／翻攝IG）

▲是時候花時間正面回應自己內心的感受了。（圖 / 翻攝IG@nawonny)

近期壓力指數：20%

雖然目前看起來好像沒有發生什麼問題，事實上你只是在逃避內心真正的想法，明明內心已有答案，卻不知道怎麼面對，只好默默吞回肚子，而這樣的做法對心裡其實不太健康，是時候花時間正面回應自己內心的感受了，勇於面對問題才是在為未來鋪路。

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關鍵字：

心理測驗, 壓力指數

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