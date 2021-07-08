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敏感肌救星！東森自然美再獲「生技產業奧斯卡」肯定

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圖、文／東森自然美提供

2021亞太BIO健康生技大獎日前揭曉，今年歡度50周年的東森自然美，旗下三大明星商品再度獲得「生技產業奧斯卡」的肯定，以NB-1活膚賦活素、瑞昇r-PGA超導鎖水氣墊面膜、瑞昇樂活精油套組三大明星商品，拿下2021亞太BIO健康生技大獎「卓越品質獎」，東森自然美50年來，獲得消費者口碑，享有產品高滿意度，未來也將持續研發科技美容新品，滿足保養愛好者極度挑剔的護膚需求。

▲活膚賦活素。（圖／東森自然美提供）
▲活膚緊實神器：「NB-1活膚賦活素」。（圖／東森自然美提供）

「NB-1活膚賦活素」是東森自然美擁有眾多口碑的明星商品，含靈芝蟲草活性萃取、 ATP複合能量精華等高科技生物活性成分，獨特傳輸技術，使活性精華迅速滲入皮膚深層，直接作用於皮膚深層。尤其靈芝蟲草專利活性萃取成份，能夠深度鎮靜的抗敏感因子、減緩肌膚因環境刺激壓力所造成的傷害，減輕肌膚因持續性壓力與敏感反應導致的色素沉澱和斑點，並能啟動肌膚天然防禦機制，讓肌膚更健康。

搶救皺紋老化、肌肉鬆弛的肌膚以及乾燥、萎縮無光澤彈性的肌膚，喚醒肌膚活力與自我更新修護機制，加速新陳代謝更新老化的皮膚組織。快速解決老化問題。回歸肌膚自我機能，重現肌膚代謝力、防禦力。超效濃縮精萃，啟動肌膚修復機制，喚醒細胞使肌膚緊緻富彈性。全面更新皮膚機制，密集修護老化細胞激活年輕，膚色展現均勻清透、肌膚再現緊緻平滑的青春魅力。

▲瑞昇。（圖／東森自然美提供）
▲保濕補水神器：「瑞昇r-PGA超導鎖水氣墊面膜」。（圖／東森自然美提供）

「瑞昇r-PGA超導鎖水氣墊面膜」的明星成分就是全天然成分聚麩胺酸，可提高皮膚的天然保濕因子，聚水力為水溶性玻尿酸的五倍、傳統玻尿酸的十倍，能有效減少皮膚水分散失，號稱史上最強的保濕成分，讓皮膚保溼到爆水。再加上植物性膠原蛋白。另外採用超臨界草技術提取出更多的有效成份，小黃瓜含有維生素C，能舒緩保濕並柔軟肌膚。

洋甘菊一直是民間醫學用來舒緩安撫燙傷、發炎的傷口潰瘍和一般過敏現象，可舒緩、鎮靜、有效安撫肌膚，非常適合敏感皮膚的保養。面膜材質採用立體微米超氣墊布膜，由天然植物纖維硅藻泥製成，不僅礦物質豐富，可以吸附髒污，還有釋放負氧離子等功效。

▲樂活舒緩神器：「瑞昇樂活精油套組」。（圖／東森自然美） ▲樂活舒緩神器：「瑞昇樂活精油套組」。（圖／東森自然美）
▲活膚緊實神器：「NB-1活膚賦活素」。（圖／東森自然美提供）

本次得獎的「樂呼吸複方精油-01」，是疫情期間人人必備的防疫小尖兵，內含純正薰衣草、澳洲尤加利、桉油醇迷迭香、胡椒薄荷、苦橙葉、廣藿香、羅文莎葉，其中「羅文莎葉」在法國研究指出，是目前抗病毒效果No.1的精油，因此可以將精油滴在口罩兩側，就能輕鬆讓呼吸更加順暢，同時防禦力大大提升。

「樂循環複方精油-04」，號稱消水腫神隊友，使用時加以按摩，讓你輕鬆跟水腫說byebye。內含純正薰衣草、玫瑰天竺葵、佛手柑、苦橙葉、甜馬玉蘭、大西洋雪松，可以每天搭配按摩消水腫，也可以用泡澡或泡腳方式，可以感受到手腳也慢慢暖起來，這罐特別適合手腳冰冷、循環不良、水腫想瘦身族群。

東森自然美結合東方經絡和西方芳療，推出最強大的療癒聖品「自然美瑞昇 樂活精油系列」，讓你享受生活深呼吸，重新感受清新的自己，樂活精油來自於法國H.REYNAUD & FILS、義大利西西里島Misitano & Stracuzzi、澳洲DownUnder三大頂尖百年精油廠，並用法國普羅旺斯的薰衣草貫穿在每個配方裡面，讓身心靈達到最放鬆的狀態，每一秒你都在療癒自己。

東森自然美成立50年來，榮獲多項海內外大獎肯定，不僅提供滿足各種消費者膚質的完整保養系列商品，還能整合線上線下，透過美容SPA中心協助客人諮詢並記錄膚況，並提供頂級專業美容護膚療程服務，完美體貼愛美者的需求，極具前瞻性的研發與美容服務實力。

這次多項產品在2021亞太BIO健康生技獎榮獲「卓越品質獎」，未來更要打開台灣美容產業格局，目標邁向華人生技美容第一品牌。東森自然美更突破傳統美業，斥資於深坑打造美妝業界最高規格研發中心，積極推動產學合作，與台大、弘光、新光醫院等各領域的博士級專家合作，組成的頂級專業顧問團，更與台大共同簽署生技大樓捐贈與產學合作意向書，定期共同研討，逐步導入科學技術及AI大數據，合乎人證、物證、科學作見證，也成為產業與學界合作最佳典範。

東森自然美並結合多年累積的專業肌膚檢測經驗，產品上市前更通過百人以上盲測，包含東森集團總裁王令麟也堅持親自試用確認品質，近年來連續榮獲多項國內外大獎備受肯定。

東森自然美旗下姐妹品牌森美妍，是東森直消電商ecKare販售的系列商品，多項高品質產品皆獲得會員肯定。今年五月開始，全台疫情嚴峻，東森集團總裁王令麟看好東森直消電商ecKare未來發展，喊出宅經濟也能靠電商商模賺大錢、逆風高飛，更喊話今年將挑戰100億元的業績大關，2025年營收要衝500億。

站穩台灣後更將版圖擴及中國大陸，積極與東森震宇團隊合作，在上海即將竣工的最新高科技觀光工廠，也將是東森自然美在中國大陸的研發基地，包括東森自然美、東森震宇等企業的商品都將在這裡生產製造配送全中國大陸，將以全新商業模式進軍大陸市場，線上雲店加線下實體店攜手，預計在五年內再打造一個年營收達人民幣45億元的金雞母。

關鍵字：

東森自然美, 敏感肌, 肌膚, 保養, 逆齡

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