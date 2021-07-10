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寶可夢口罩限量發售！天竺鼠車車羊毛氈好療癒

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記者李薇／綜合報導

戴膩了一般口罩？不妨來換點花樣吧！台灣品牌親親就推出6支寶可夢系列的口罩，包括皮卡丘、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子這些經典角色通通上場，讓人戴上就充滿童心，非常可愛又繽紛，絕對是大人小孩都會喜歡的角色！

▲口罩,寶可夢,天竺鼠車車,羊毛氈。（圖／品牌提供）

 ▲皮卡丘的口罩。（圖／品牌提供）

其中，最受到歡迎的主人翁，絕對就是皮卡丘系列，亮麗的黃色搭配上活力滿滿的皮卡丘造型，戴上絕對成為眾所矚目的焦點，另外，最帥的小火龍白色的底，搭配上紅色的小火龍模樣，超級可愛讓人捨不得戴出門，絕對是最萌的重點。

▲口罩,寶可夢,天竺鼠車車,羊毛氈。（圖／品牌提供）

▲小火龍和百變怪。（圖／品牌提供）

除了最可愛的寶可夢口罩，最近更是有品牌推出天竺鼠車車羊毛氈材料套組，非常適合在家裡戳戳製作，做出最可愛的天竺鼠車車，其材料包不只有附上澳洲進口的純羊毛、易上手的工具組，也為其打造完整的教學影片及圖解說明書，是高還原的手作材料套組。

▲口罩,寶可夢,天竺鼠車車,羊毛氈。（圖／品牌提供）

▲口罩,寶可夢,天竺鼠車車,羊毛氈。（圖／品牌提供）

▲天竺鼠車車的羊毛氈。（圖／品牌提供）

由日本見里朝希製作的《PUI PUI天竺鼠車車》，其中的主角都是一台台由天竺鼠變身而成的車子，每個角色都有著專屬的名字及故事，不只有老少皆宜的劇情，角色也都帶有獨特性格，而那圓滾滾的大眼睛、肉呼呼的臉頰，更掀起了一波手作熱潮，讓人想製作自己專屬的天竺鼠車車。

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關鍵字：

口罩, 寶可夢, 天竺鼠車車, 羊毛氈

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