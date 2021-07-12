李小璐38歲肌膚卻比大學生還好　乾性肌膚的層層堆疊保養法

記者李薇／綜合報導

李小璐擁有甜美的外型，已經38歲的她臉部肌膚幾乎沒有什麼紋路，對於保養，因為肌膚偏乾性，加上大陸地區氣候又偏乾，因此對於肌膚保養她特別重視每個細節，從清潔、化妝水、精華、乳液、面霜到唇膜通通都得做齊，才能確保肌膚完美的狀態。

▲李小璐乾性肌膚保養工作特別多。（圖／李小璐微博）



從肌膚清潔開始做起，李小璐都會挑選比較溫和不刺激眼部肌膚的單品，卸除全臉彩妝之後，也會使用潔面皂將臉部清潔乾淨，用完之後，肌膚立刻就會變得乾燥，所以就會先上化妝水，透過往上輕拍的方式，讓化妝水可以滲透進肌膚，幫助後續保養。

接著就是使用玻尿酸精華，幫助肌膚立刻補充營養，趁它還沒完全乾掉，就要立刻塗抹乳液，假如沒有太乾燥就會使用水乳狀質地的單品，幫助更好吸收，通常塗完之後，若是立刻塗抹乳霜，會覺得太油，因此中間都會去吹個頭髮或是刷個牙，再來進行最後的步驟。

▲李小璐38歲看起來像是大學生。（圖／李小璐微博）



因為不抹乳霜就會覺得肌膚太乾，因此李小璐在保養最後都會塗抹乳霜，幫助把前面的保養全部封存，用打圈的手法，重點塗抹在乾燥的地方，最後再拿面紙在臉部中央的三角區、鼻子兩邊稍微把油脂沾一點掉，以免臉部過度出油，導致毛孔粗大。

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