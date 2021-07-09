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「史努比保冷箱」陪你露營、野餐太幸福！還附大頭開瓶器　可愛隨身帶著走

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編輯／Emily　圖／翻攝自10x10.co.kr、store.kakaofriends.com

史努比周邊商品眾多，這次要涉足近期很流行的露營領域啦！韓國文具10X10就推出了兩款兼具可愛與實用的「史努比保冷箱」，它的外觀顏色、圖案超級萌，炎炎夏日拿來裝飲料、食物出門，就不用怕壞掉，還能一直保持冰涼口感，有史努比陪你一起露營、野餐也太幸福。

▲史努比保冷箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

韓國文具10X10的露營系列中有兩款「史努比保冷箱」，第一款是長方形、掀蓋式設計，蓋子上畫了史努比插圖，有粉紅和寶寶藍兩款超Q配色，尺寸是29.7X21.2X20公分，手提著輕便又可愛，打開裡面容量很充足，可以裝鋁罐、酒瓶等飲料，也可以裝冰淇淋、蛋糕之類的食物，和朋友們一起去野餐。

▲史努比保冷箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比保冷箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

另一款保冷箱尺寸比較大一點，是32X23X37公分，形狀方方正正，有著銀色金屬提把，打開後內部比較深，適合裝修長的玻璃瓶裝飲料，共有兩款造型，分別是純白底色配上史努比載著衝浪板兜風的圖案，還有米白底色搭配史努比戴墨鏡曬日光浴的款式，兩款都充滿夏日氣息，讓人好難擇一。而且這系列都會附一個史努比大頭造型的磁鐵開瓶器，還貼心的黏在保冷箱上，讓你不會忘記帶出門。

▲史努比保冷箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比保冷箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

喜歡可愛的夏日小物，也可以看看韓國Kakao Friends推出的「萊恩刨冰機」，這款刨冰機做成萌度破表的萊恩造型，讓粉絲們看了瞬間融化，把萊恩的大頭轉開，放入冰塊蓋起來，轉一轉就有清涼消暑的刨冰可以吃，夏天有了它，就可以在家DIY各種冰品，不用的時候擺著就像隻大公仔，看了心情很療癒。

▲史努比保冷箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比保冷箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr）

▲史努比保冷箱。（圖／翻攝自10x10.co.kr） 

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關鍵字：

史努比, snoopy, 保冷箱, 夏日, 雜貨, 露營

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