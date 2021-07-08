LV致敬創辦人工人變大亨傳奇　經典硬箱、鎖扣元素變珠寶

▲LV代言人艾莉西亞薇坎德佩戴La Star du Nord項鍊，10.07克拉的DIF Type IIA的Monogram星形切割鑽石是焦點。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是LV（Louis Vuitton，路易威登）創辦人路易威登先生200歲誕辰，品牌向他致敬，創作從他精彩一生發想的Bravery高級珠寶系列，90件作品以隱喻手法，描繪從他出生的星座、決心從家鄉Jura地區前往巴黎闖蕩的森林景色、成為包裝工人到皮箱製造商的歷程，全濃縮在其中，設計背後的故事迷人，鑲嵌的寶石同樣令人驚豔，花費3年在全球蒐羅運用在此系列的藍寶石、祖母綠、紅寶石、鑽石與其他彩色寶石。

▲LV鑲嵌209克拉坦桑石、50克拉澳洲蛋白石與近34克拉沙弗萊石的La Constellation d'Hercule項鍊，描繪創辦人生日可見的星座。





▲The Arrow項鍊暗喻路易威登的旅程，鑲嵌2.61克拉的DIF Type II Monogram花朵切割鑽石和一顆26克拉斯里蘭卡藍寶石。



LV鐘錶珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof表示，對於路易威登先生橫越法國創造新人生的勇敢經歷感到好奇，因此催生出名為「勇氣」的高級珠寶系列，共有8個主題，代表源起的La Constellation d'Hercule項鍊，鑲嵌209克拉坦桑石、50克拉澳洲蛋白石與近34克拉沙弗萊石，正是描繪1821年8月4日路易威登生日可見的星座。

▲靈感源自LV硬箱內襯的La Passion紅寶石鑽石項鍊。





▲路易威登於1890年發表第一個不能被撬開的Tumbler鎖，啟發Le Tumbler珠寶創作。



路易威登一生樹立不少經典之作，不僅以硬箱展開傳奇，也為包覆皮箱的帆布申請專利，以及他於1890年發明第一個不能被撬開的Tumbler鎖，全成為此次珠寶的靈感來源，同時結合LV獨家的Monogram星形或花朵切割的頂級主鑽，讓作品更添氣勢。

▲LV從創辦人年輕時用來扛行李的繩索獲得靈感，設計L'Elan Vital鑽石項鍊。



一款L'Elan Vital鑽石流蘇項鍊，則發想自年輕的路易威登扛行李的繩索，讓鑽石項鍊纏繞出律動感的線條，這與同屬LVMH集團的法國珠寶品牌Chaumet有異曲同工之妙，最新Torsade de Chaumet 頂級珠寶系列，好似拉緊又鬆開的螺旋線圈，每件作品看來輕盈又充滿動感，完美詮釋巴黎芳登廣場的拿破崙紀念柱上的螺旋紋雕飾。

▲Chaumet線條優美的Torsade de Chaumet 頂級珠寶系列鑽石耳環、項鍊與戒指。（圖／Chaumet提供，以下同）



►Chaumet螺旋冠冕髮上舞動 優美曲線源自拿破崙紀念柱的雕飾

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