「不老仙妻」去角質都從鼻頭開始做　後續這樣保養難怪零粉刺

記者李薇／綜合報導

夏天到來，出油、出汗都跟著變多，為避免肌膚老廢角質過度堆積，很多人都會使用去角質幫助臉部肌膚去除老廢角質，但使用的方式非常重要，以免過度拉扯傷害肌膚，不妨可以學學「不老仙妻」水谷雅子的去角質法，溫和的代謝臉部髒污吧！

▲水谷雅子去角質也相當細膩。（圖／mizutanimasako IG）



水谷雅子在做去角質的時候，通常都是在晚上洗完澡之後使用，一週做一次，她會取大約10元硬幣左右大小的臉部去角質霜，從鼻頭先按摩，再溫和的帶到臉部肌膚，搭配蒸臉機幫助臉部排出髒污，大約按摩1分鐘左右就可以洗掉了。

在臉部去除角質之後，清洗乾淨之後，很多人常常會覺得肌膚乾燥緊繃，因此水谷雅子就建議可以運用美容油塗抹在全臉，並且使用刮痧板在需要加強的地方，進行按摩加強，促進臉部的血液循環，同時也可以幫助美容油成份吸收。

▲水谷雅子的肌膚保養得超級好。（圖／mizutanimasako IG）



在按摩完的最後，可以敷上一片面膜，大約敷10分鐘左右，幫助臉部進行深度的保濕作業，就可以完成整個去角質的步驟，這樣臉部肌膚不但會光滑如新，重點是一點都不會乾燥，反而相當潤澤保濕，後續上妝也會更加服貼、保濕。

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