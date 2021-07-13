fb ig video ETtoday search mobile

「不老仙妻」去角質都從鼻頭開始做　後續這樣保養難怪零粉刺

>

記者李薇／綜合報導

夏天到來，出油、出汗都跟著變多，為避免肌膚老廢角質過度堆積，很多人都會使用去角質幫助臉部肌膚去除老廢角質，但使用的方式非常重要，以免過度拉扯傷害肌膚，不妨可以學學「不老仙妻」水谷雅子的去角質法，溫和的代謝臉部髒污吧！

▲不老仙妻,水谷雅子,保養,去角質。（圖／IG）

▲水谷雅子去角質也相當細膩。（圖／mizutanimasako IG）

水谷雅子在做去角質的時候，通常都是在晚上洗完澡之後使用，一週做一次，她會取大約10元硬幣左右大小的臉部去角質霜，從鼻頭先按摩，再溫和的帶到臉部肌膚，搭配蒸臉機幫助臉部排出髒污，大約按摩1分鐘左右就可以洗掉了。

在臉部去除角質之後，清洗乾淨之後，很多人常常會覺得肌膚乾燥緊繃，因此水谷雅子就建議可以運用美容油塗抹在全臉，並且使用刮痧板在需要加強的地方，進行按摩加強，促進臉部的血液循環，同時也可以幫助美容油成份吸收。

▲不老仙妻,水谷雅子,保養,去角質。（圖／IG）

▲水谷雅子的肌膚保養得超級好。（圖／mizutanimasako IG）

在按摩完的最後，可以敷上一片面膜，大約敷10分鐘左右，幫助臉部進行深度的保濕作業，就可以完成整個去角質的步驟，這樣臉部肌膚不但會光滑如新，重點是一點都不會乾燥，反而相當潤澤保濕，後續上妝也會更加服貼、保濕。

韓系馬尾優雅、日系馬尾浪漫　超簡單夏日編髮一次學會

韓妞敷臉多加這一道！難怪肌膚水嫩又透滿光澤

妝容總是看起來很廉價？改善4大細節，更有時尚名媛氣質

關鍵字：

不老仙妻, 水谷雅子, 保養, 去角質

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

夏天就是要來點「植萃保養」　最舒爽的單品Top5大集合

夏天就是要來點「植萃保養」　最舒爽的單品Top5大集合

「牙齒粉底液」10秒讓牙齒變白皙　超狂效果櫻花妹人人都在搶

「牙齒粉底液」10秒讓牙齒變白皙　超狂效果櫻花妹人人都在搶

韓系馬尾優雅、日系馬尾浪漫　超簡單夏日編髮一次學會

韓系馬尾優雅、日系馬尾浪漫　超簡單夏日編髮一次學會

夏天口罩肌暴躁又敏感！3瓶保養秀秀肌膚泛紅、乾癢狀態 「不老仙妻」52歲卻零皺紋　「泡泡牆洗臉法」難怪肌膚仍像大學生 通勤族必學的1分鐘編髮　快速又簡易打造時髦造型 缺貨詢問爆表、韓女團itzy愛用「小資粉底」不到千元就能輕鬆入手 超模胸形全都露稱霸紅毯　網友連送噁心符號 韓國超夯測驗！12道題目秒看出你是《蠟筆小新》哪個角色　網：神準 Apple AirPods Pro現省2000元！激殺5990元　手刀衝了、開會更方便

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面