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宛如沐浴過後的香味　3款小眾香噴上詢問度爆表

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記者李薇／綜合報導

夏季到來，總是需要一點香氛來療癒身心，避免過多的炎熱氣氛，讓燥熱感揮之不去，《ET FASHION》就盤點3款小眾但是很好聞的香水單品，一定要嘗試看看。

1.BYREDO 返樸歸真淡香精

▲BYREDO,伊麗莎白雅頓,BOUCHERON,香水,淡香精,。（圖／品牌提供）

珍藏版限量的返樸歸真淡香精，聞起來像是乾淨的肌膚和最舒適的那件衣物，所散發出的氣味；經過漫長的一天，感受乾淨床單在身體上滑過的膚觸；乾淨的衣物將洗衣籃裝得滿溢，帶有洗衣粉的清香；返樸歸真同時展現了柔軟和強勢，展現人類真實的親密表現，以純粹所展現出的強大。

2.伊麗莎白雅頓 白茶野薑花香水

▲BYREDO,伊麗莎白雅頓,BOUCHERON,香水,淡香精,。（圖／品牌提供）

白茶野薑花香氛將時光倒轉，彷彿回到赤誠的歲月，釋放香料和明亮花卉的基調，猶如熱情奔放的記憶；如冬日溫暖的陽光，喚醒內在力量，幸福如泉湧出；野薑花的芬芳、醒神的薑香、再加上百合花瓣的濃郁香氣，譜出餘音繞樑的香水樂章。

3.BOUCHERON 蔚藍環戒淡香精

▲BYREDO,伊麗莎白雅頓,BOUCHERON,香水,淡香精,。（圖／品牌提供）

環戒系列來自BOUCEHRON珠寶詮釋，以卓越工藝和極簡奢華的美學鑄造男女皆可配戴QUATRE四環戒。2021年，不同於以往著重在於女性的純淨、優雅、性感面向，今年夏天推出了自信亮采的蔚藍環戒淡香精，有別於以往的充滿女人味的粉色紅色系嬌貴，最新環戒系列所呈現的更是充滿自信自由的面貌，透過清亮的蔚藍色傳達巴黎多面形象，更結合伊斯蘭窗花圖騰設計，增添一抹性感的異國風采。

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關鍵字：

BYREDO, 伊麗莎白雅頓, BOUCHERON, 香水, 淡香精

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