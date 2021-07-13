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說．流行／小賈夫婦見總統被「這顆包搶鏡」！　平價小眾牌成超模最愛

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▲Justin Bieber 。（圖／CFP）

▲加拿大歌手小賈斯汀與妻子海莉比伯（Hailey Bieber）6月會見法國總統 。（圖／CFP）

記者鮑璿安 ／專題報導

加拿大歌手小賈斯汀妻子海莉比伯（Hailey Bieber）總是引領時下流行，日前兩人與法國總統馬克宏會面時，海莉不改火辣風格，以胸下挖空洋裝亮相，雖一度引發網友炮轟「穿著過於隨意」，不過卻意外讓海莉當天搭配的手提包爆紅，出自小眾品牌Little Liffner，售價也十分親民。

▲Little Liffner 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Little Liffner 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲小眾品牌Little Liffner誕生於瑞典斯德哥爾摩 。（圖／翻攝自品牌官網）

小眾品牌Little Liffner誕生於瑞典斯德哥爾摩，由創辦人Paulina Liffner Von Sydow 打造，她曾是時尚編輯，對流行一直有獨到眼光，自2012年起開始設計包袋，擅長加入高度實用性和獨特外型，正好搭上時下流行的極簡風默默走紅，沒有顯眼的Logo，只有高辨識度，讓人一眼就能知道是品牌包款。

▲Justin Bieber 。（圖／CFP）

▲Little Liffner 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲小賈斯汀與妻子海莉造訪法國會面總統馬克宏，海莉手提包款就是Little Liffner。（圖／CFP、翻攝自品牌官網）

甚至在今年（2021年）6月，小賈斯汀與妻子海莉造訪法國會面總統馬克宏時，海莉手提包款就是Little Liffner旗下Minimal Tote Bag款式，少了精品的過分高調，包款運用硬挺的四方輪廓帶來正式感，加上牛皮壓紋遊走其中，同樣具有精緻感，並以細長手柄賦予實用性，果然受到海莉一拎即火，詢問度破表。

▲Little Liffner 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲品牌當紅包款Open Tulip Tote也是經典 。（圖／翻攝自品牌官網）

其實除了Minimal Tote Bag款式，品牌當紅包款Open Tulip Tote也是經典，仿佛花瓣盛開來一般自然，上寬下窄的不規則輪廓打破過往手提包的刻板形狀，加以各色皮革以及紋理遊走，辨識度極高。另也有以法文「年輕女性」含義命名的「Mademoiselle」款式，滿足了小包控芳心，注入金棕蜥蜴皮壓紋，將手柄演變為更加細長的模樣，於上方開口加入了金扣點綴，同樣沒有任何鮮明Logo，一樣能吸引人心。

▲Little Liffner 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲以法文「年輕女性」含義命名的「Mademoiselle」款式，滿足了小包控芳心 。（圖／翻攝自品牌官網）

Little Liffner秉持著高度實用性為出發點，因此品牌價格定位也十分親民，以海莉同款手袋為例，售價約330 歐元（約NT$11,000 ），其他包款大致落在萬元台幣上下，比起動輒4、5萬元的精品包更好入手。

▲ Little Liffner 。（圖／CFP）

▲超模Kendall Jenner也在私服造型中背 Little Liffner 。（圖／CFP）

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關鍵字：

說流行, Hailey Bieber, 小賈斯汀, Little Liffner

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