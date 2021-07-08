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2021日本@cosme上半年熱門TOP10　台灣面膜也上榜了！

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日本＠cosme美妝賞公布上半年評選。（圖／取自品牌官網）

文／姍咚的美妝日記

七月炎夏到來2021正式進入下半年，儘管上半年度因為疫情影響，還是有許多美妝保養品在上半年度逆風成長，日本＠cosme美妝賞公布上半年評選，從69,105件商品中選出前十名2021上半年新品綜合賞。

此次的上半年評選，可以看到在疫情之下，底妝類的需求轉為輕透、裸膚感，即使ＷＦＨ也能有好氣色；保養部分則是「對抗皮膚粗糙」和「保濕力」成為熱門，長時間戴口罩，更會在意能否修護肌膚問題；而眼影算是疫情之下，還能好好上妝的部位了，今年上半年多色眼影又重新流行起來，疫情期間，在化妝面積有限的情況下，精緻的眼妝成為口罩妝容最大的亮點了。


第1名：Canmake Plump Lip Care Scrub　修護磨砂唇膏
日系開架ＣＰ值超高的Canmake，這次以磨砂唇膏衝上第一名！日本網友評價「睡前使用隔天唇部變的水潤」，也有人會在妝前使用，可以去除死皮、讓唇部狀況更保濕，即使現在大家都戴口罩，還是要好好保養口罩下的雙唇。

　
第2名：SUQQU Signature Color Eyes Eyeshadow
其中的04純撫子 SUMINADESHIKO大獲好評，粉嫩的色系搭配細緻的粉質，和之前的＃絢撫子 色號略有差異，顏色飽和許多，亮片較透明卻能有很好的亮眼效果。SUQQU四公格不愧是長年在日本榜單中必收的眼影盤。


第3名：Kanebo 清爽礦物泥洗顏霜
蘊含摩洛哥熔岩泥成分，以及容易崩解的磨砂顆粒，日本網友形容「彷彿能恢復到嬰兒般的光滑肌」，能有效清潔毛孔及老廢角質，洗後臉也不緊繃。


第4名：Cezanne Watery Tin Trip
Cezanne同為日系熱門開架，今年推出的水潤唇釉能打造潤澤雙唇，網友普遍評價ＣＰ值高、顯色自然，很輕易就能包色！

第5名：SHISEID資生堂MAQuillAGE心機星魅 Dramatic Nude Jelly BB霜
許多網友評價「很貼妝、可以修飾毛孔」，像現在每天戴著口罩，摘下後也不易妝脫妝，且保濕效果好，適合偏乾到混合肌使用。

第6名：ELIXIR怡麗絲爾 油水平衡保濕面霜

第7名：我的美麗日記 蜜若藍超能補水面膜

值得注目的是，台灣面膜這次也進入榜單，主打超補水功效，滿滿的精華液，保濕效果備受好評，成為櫻花妹們居家保養的好選擇。

第8名：Fujiko Nuance Wrap Tint 春夏珊瑚系唇釉
第9名：SHISEID資生堂MAQuillAGE心機星魅粉餅
第10名：Dior Forever Cushion Powder 恆久貼肌氣墊蜜粉

▼資生堂的心機星魅粉餅也是美妝版上討論度很高的蜜糖。

關鍵字：

@cosme, 2021美妝大賞, 美妝排行

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